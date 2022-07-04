▲ 【內房危機】融創中國：積極制定債務解決方案 又持續專注於物業項目竣工交付、股份續停牌

融創中國 （01918） 公布，正積極制定有利於所有利益相關方的債務解決方案， 並已委任財務顧問及法律顧問以協助評估公司的資本結構及流動性狀況。 公司及財務顧問一直與相關債權人保持積極溝通， 以期在切實可行的情況下儘快就債務解決方案達成共識， 目前相關工作正在有序推進。



有關2021年度業績，公司正在委任新核數師， 新核數師的委任將於其完成內部程序後生效，並將與新核數師釐定審核時間表。此外，集團將持續專注於物業項目的竣工交付及銷售業績的提升，保證其業務穩定及可持續營運。今年首五月，公司累計實現合同銷售金額約987.8億元人民幣，累計合同銷售面積約740.1萬平方米。

股份繼續停牌至另行通知

融創中國自4月1日起停牌，並將續停牌至另行通知。公司於6月28日接獲聯交所發出的復牌指引，包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及處理任何審核修訂；證明公司遵守上市規則第13.24條；及向市場公布所有重大信息，以供公司股東及其他投資者評估公司狀況。

根據上市規則第6.01A （1）條， 聯交所可將已連續暫停買賣18個月的證券除牌。 就公司而言，18個月期限將於2023年9月30日屆滿。倘公司未能補救導致其暫停買賣的事項、 履行復牌指引及全面遵守上市規則以令聯交所信納， 並於2023年9月30日前恢復公司之股份買賣， 則上市科將建議上市委員會開展取消公司上市地位的程序。

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編輯：姚卓然