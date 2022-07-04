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【新冠檢測】雲康集團伙鍾南山所屬之呼研所等合組公司　以建立快速檢測網路

股市 07:52 2022/07/04

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【新冠檢測】雲康集團伙鍾南山所屬之呼研所等合組公司　以建立快速檢測網路

雲康集團 （02325） 公布，於7月1日，集團、呼研所生物安全科技（廣州）、北京英諾特生物技術股份有限公司的附屬公司及廣州達安創谷企業管理有限公司的附屬公司就設立合資公司訂立合資協議，以建立快速檢測網路。

雲康集團於5月18日以7.89元上市，上市至今累升近1.3倍。

合資公司將建立以醫聯體及健康服務機構為依託的呼吸道疾病基層快速檢測網路。各方將結合自身在醫療健康產業鏈上的資源及優勢，成立合資公司將實現高風險人群的快速篩查分類，建立基層早診早防體系，為新冠病毒疫情防控逐步有序放開提供保障。

雲康集團指，作為中國領先的醫聯體診斷服務提供商，擁有專業的醫學診斷服務能力、 強大的標準化能力及創新的醫聯體診斷檢測服務模式。集團將會充分依託全國 化的醫聯體運營服務網路及國際前沿的標準化質量控制體系，將最新、最前沿的 疾病預防診斷技術下沉基層，並相信合資協議項下的合作將有利於服務網路下沉及擴張、完善市場佈局，並對集團的持續經營產生積極影響。

呼研所是呼吸疾病國家重點實驗室（SKLRD）產學研基地、國家大學科技園（廣醫）聚焦防疫科技的生物安全項目高新技術企業。SKLRD是依託廣州醫科大學於 2007年10月獲國家科技部批准建設的中國呼吸疾病研究領域唯一的國家重點實驗室。SKLRD的首任主任為鍾南山院士。

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編輯：姚卓然

 

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