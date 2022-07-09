【屋有必測之風雲】酒店新樓廁所不設窗戶成潮流 DIY黑廁自製黑廁為何千萬不要試?

「老闆，例牌！」福爾摩. B光顧公司樓下的馳名魚蛋粉多年，老闆榮哥對這「熟客仔」的心意早已一清二楚。端着魚蛋河，榮哥坐到福爾摩. B旁邊：「新鮮滾熱辣，還特別為你加料！」濃湯香氣撲鼻，福爾摩. B雙目發光：「榮哥，為了這絕世美食，你要甚麼我都會答應你！」榮哥摩拳擦掌：「要你的專業意見！」

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榮哥的兒子下月快將成婚，成家先要立室，這位「準老爺」急不及待為兒子物色新居。他拿出手機展示照片：「我隨地產經紀看了幾個單位，這個我最滿意。但洗手間的位置較近主人房，我想將一部分客廳與洗手間對調位置，劃一間房給兒子。」他一邊輕掃手機翻動多張相片，展示單位內部格局，一邊向福爾摩. B指手畫腳說明設計理念。我邊吃邊點頭，直至看到客廳的部分便叫停。

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不應嘗試自製黑廁

福爾摩. B輕輕皺眉：「你所指的位置沒有設置窗戶，如果這裏設置廁所，就會變成「黑廁」。」榮哥驚訝地問：「我見不少酒店和新樓的廁所都不設窗戶，我『照辦煮碗』DIY黑廁會有問題嗎？」

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福爾摩. B放下筷子仔細解說：「自製黑廁當然有問題，雖然自1997年起，政府容許新落成住宅單位的洗手間可以不設窗戶，但必須安裝人工照明和採用機械式抽風，而抽風容量達每小時5次或以上換氣。可是我不建議業主嘗試DIY黑廁，因量度換氣量牽涉複雜計算，必須先諮詢專業人士意見，例如專業測量師，並向屋宇署提交改建入則申請，在獲得豁免通風採光條例要求後才能進行工程。所以為免違例改建觸犯法律，市民不應自行改建黑廁。

衛生隱憂問題多

榮哥深感疑惑：「黑廁設計會否引致衛生問題？」福爾摩. B說：「不用擔心，緊記最有效防止污氣從排水渠倒流入屋的方法，是確保廁所門有百頁狀通風位，令黑廁可以保持空氣流通，避免開啟機械式抽風系統時形成負壓。」他補充，廁所內的U形隔氣管亦不容忽視，應長期儲水不能乾涸，以阻隔污氣倒流，杜絕病毒經氣霧傳播。通風管道也應該定期清潔消毒，確保衛生。

明廁或垂直傳播

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「看來明廁設計比黑廁較優勝……」榮哥苦惱地說。福爾摩. B安慰榮哥：「雖然明廁設有窗戶，有自然採光和通風的優勢，但如果窗戶設計是面向較狹窄的光井，有機會因煙囱效應而導致病毒垂直傳播。」如家居採用這類明廁設計，建議在疫情期間盡量關閉窗戶、開啟抽氣扇及輕微打開廁所門，保持隔氣水封，以減低病毒傳播風險。福爾摩. B輕拍榮哥肩膀：「每個單位設計都各有優缺，購入前要衡量自己和家人的需要點。」榮哥苦笑：「選擇魚蛋，魚片我最在行，要選擇明廁，黑廁，真是拿不定主意！」

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以上內容輯錄自《iMoney focus》672期《屋有必測之風雲》專欄

撰文：香港測量師學會建築測量組 人稱「Sr 福爾摩. B」是名建築測量師，專門調查家居及樓宇問題案件，不論是新舊樓裝修、維修、保養、滲水、渠管等問題，統統迎刃而解。此專欄分享Sr 福爾摩B的偵查日常，為讀者提供實用貼士，幫樓宇keep fit。

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責任編輯：陳詠妍