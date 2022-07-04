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【家庭熱話】跟月入3萬兒子及女友同住 父母要求每月繳8000元家用 被指責刻薄自私

理財智慧 16:04 2022/07/04

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「要給予父母多少家用才足夠？」一向是最難解答的問題。普遍人士也認同，父母辛苦將子女養大成人，子女長大後投身社會，給予家用予父母是天經地義；但也有不少人抱怨父母要求太多家用，難以儲錢。

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有父母在討論區中發帖文指，現時家中有兩夫妻、大兒子及其女友一起居住，每月供樓開支為1萬元，兩夫妻負責供樓及支付家中所有雜費（如膳食、上網、差餉地租及管理費）。他們指每月家庭總開支約16,000元，故希望雙方各付一半支出，於是要求月入3萬元的大兒子每月支付8,000元家用，但被兒子指責他們這樣做非常刻薄、自私，「想榨乾曬他的錢」。

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於是再將家用要求降至6,000元，當是付租金，大兒子卻認為單位不是由他持有，覺得金額太高，指在外面租樓「很平」；兒子女友更說：「買菜伙食成本好平、超市12元可買到兩包菜！」父母指，反而他們另有一名於外地生活的小兒子，每月會支付1,000元家用。該對父母於發帖文問網民他們的要求是否真的刻薄及很過份了。

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【職場熱話】新入職沒被正式介紹 且同事年紀偏大 打工仔無法融入公司感無奈，詳見【下一頁

網民一致認為該對父母要「企硬」，有網民幫忙「計數」，指大兒子跟女友如在外面租住劏房，最平租金也要6,000元，連同水電、上網、食飯費用，每月至少逾10,100元，父母只收他8,000元，他已有「著數」。也有網民回應指就算要兒子付1萬元家用也合理，表示：「不要縱容兒子，否則變成啃老。」

另方面，亦有人說現在的小朋友太難教，建議父母應跟兒子好好地傾談一下，商討出一個合理的金額。 

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記者：陳詠妍

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