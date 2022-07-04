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【開市追揸沽】下半年資產配置策略 汽車股跑贏大市？（附time code）

股市 08:55 2022/07/04

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港股下半年開局，美國加息、經濟衰退風險未散，美股走弱，港元、人民幣貶值陰霾未散，下半年港股、美股、股、債、現金怎分配？比亞迪 （01211） 6月汽車銷量按年增2.2倍，Tesla（TSLA.US）第二季交付量按季下跌18%，汽車股繼續「東升西降」？下半年買汽車股可跑贏大市？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你部署下半年資產分配。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：29 - 港股今日焦點速覽　
01：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：54 - 亞太股市早段市況速報
03：20 - 縮表速度慢過預期＋債息急回有何啟示？
05：54 - 債息短暫急回     低殘科技股有人撈
06：46 - 美股仍未安全    仍有3至4成潛在跌幅  
08：03- 美股短線炒上落    中長線下半年仍睇淡
09：36 - Tesla（TSLA.US）未必跟大市跌至疫情底    供應鏈問題股價才可好轉
12：33 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：55 - 港股短期未必上衝    一旦跌穿保歷加通道會試低
15：05 - 恒指一旦跌穿19000點水平    有機會見18000點
15：33 - 短線睇今周能否守21500點
17：18 - 港股開市前市況速報
17：50 - 強積金下半年部署：中港股、美股各佔一半    長線分注吸納問題不大
20：43 - 宜減持美股平衡倉位    作分散投資
21：20 - 美股未來2-3年危機大
21：39 - 強積金要換馬買債券？
23：23 - 大市隨時股債雙殺     不建議積極買貨入市
23：50 - 美股逢高減持   港股20000點之下買入
24：44 - 比亞迪 （01211） 交付量勝Tesla（TSLA.US）   現價仍可買入？
30：07 - 潛力股推介：中集安瑞科 （03899）
35：03 - ET一周開倉：中國中鐵 （00390） 、華潤啤酒 （00291） 、Fiverr（FVRR.US）
41：35 - 港股、 A股開市初段市況速報
42：20 - 觀眾問股：商湯 （00020） 可博投機操作？
46：20 - 觀眾問股：美團 （03690） 點睇？ 咩價入、咩價放？仲有冇力上？
47：18 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、快手 （01024） 咩價位可買入？目標價位？
49：28 - 觀眾問股：海螺水泥 （00914） 42.6元買入    請問上望同止蝕位？
51：05 - 觀眾問股：ASM太平洋 （00522） 冇貨在手可考慮嗎？ 可受惠復甦概念？
53：25 - 觀眾問股：商湯 （00020） 6元有貨前景點睇？幾時可以返家鄉？
55：53 - 觀眾問股：小米 （01810） 13.9元有貨    上望同止蝕位？
57：13 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 又點睇？  3.5元重貨點操作？
59：40 - 觀眾問股：下半年執倉有咩板塊要有？幾多成股票、幾多成債券、幾多成現金？
1：04：06 - 港股開市初段市況速報
1：04：48 - 消息股：贛鋒鋰業 （01772） 、美圖公司 （01357） 、南華城 （01668） 、澳優 （01717）
1：06：42 - 財經日誌提提你

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

 

 

欄名 : 開市追揸沽

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