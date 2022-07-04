【GEM轉主板】非凡中國再闖關申請轉主板上市、逆市升逾6%　野村任獨家保薦人

▲ 【GEM轉主板】非凡中國再闖關申請轉主板上市 野村任獨家保薦人

GEM上市、中國昔日「體操王子」李寧旗下非凡中國 （08032） 再闖關申請轉主板。非凡中國近日發公告指，已向聯交所提交有關建議轉板上市的正式申請。獨家保薦人為野村。非凡中國稱，建議轉板上市將不涉及發行任何新股份。非凡中國股價今早逆市高開6.4%，開報1.33元。

自2018年初聯交所改革創業板，取消簡易轉板機制後，GEM公司掀起「逃亡潮」，非凡中國曾申請轉主板上市，但未能於限期前獲批。

非凡中國稱，主板上市將進一步提升集團的企業形象及投資者公眾的認可度，將導致股份對投資者的吸引力增加，從而可能有助於擴大投資者基礎並提高股份的交易流動性。其次是增加集團與供應商及其他業務夥伴談判的議價能力，讓彼等將對集團的財務實力及信譽更有信心；以及加強集團於行業的地位，提高於招聘及保留主要管理人員及經驗豐富人員方面的競爭優勢。

非凡中國近年積極收購，包括收購香港服飾品牌 BOSSINI母企堡獅龍國際 （0592） 、意大利百年品牌鐵獅東尼（Amedeo Testoni）以及，有意入主英國百年鞋履品牌Clarks等。

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