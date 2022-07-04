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【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨

股市 06:23 2022/07/04

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電商巨頭阿里巴巴 （09988） 恐將列入美國證交會（SEC）「預定摘牌名單」，神秘大戶再出手，將920億元大貨移往香港，在港記錄於中央結算系統（CCASS）存倉水平突破130億股，佔整體股份近60%。另一邊廂，禁售期剛解封的AI股商湯 （00020） ，有大戶再將近百億大貨存入中央結算系統（CCASS），料部署沽貨行動。

另外，「ETF通」7月4日正式啟動交易，初期有4家香港掛牌ETF可供內地投資者買賣，分別是盈富基金 （02800） 、恒生中國企業 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 、安碩恒生技 （03067） 。至於北向合資格ETF初始名單則有83隻，其中滬股通佔53隻，深股通佔30隻。

重點文章：

1.【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值920億阿里巴巴股份來港　料短期將被列入「預定摘牌名單」、阿里港股存託佔比增至60%

2.【商湯20】商湯大戶再調百億大貨壓境、股價恐再走弱　6月累存倉170億股料續積極部署沽貨

3.【美股一周前瞻】美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

4.【美國縮表】儲局6月未見大縮表　僅及目標5%

5.【電動車概念股】贛鋒鋰業遭中證監立案　涉2020年A股內幕交易

6.【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報

7.【內房危機】世茂未支付今日到期10億美元債　未收到債權人加速還款通知

8.【汽車股】比亞迪6月新能源汽車銷量13.4萬輛、按年增2.2倍　上半年累銷64.1萬輛

9.【李小加回顧】李小加憶述互聯互通方案在餐巾紙上寫下　現時香港扮演三重角色

 

港股ADR上周五收市：

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欄名 : 開市9點半

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恒生中國企業（02828） 盈富基金（02800） 南方恒生科技（03033） 港股ADR ADR 港股 商湯－W（00020） 阿里巴巴－SW（09988）

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