【開市9點半】「ETF通」今開通　阿里港股存託增至60%　商湯大戶再調出百億大貨或部署沽貨

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【ET財經早點1分鐘】夜期升54點 美債息跌穿2.9厘 任志剛倡買美債資金 轉投北部都會區
電商巨頭阿里巴巴 （09988） 恐將列入美國證交會（SEC）「預定摘牌名單」，神秘大戶再出手，將920億元大貨移往香港，在港記錄於中央結算系統（CCASS）存倉水平突破130億股，佔整體股份近60%。另一邊廂，禁售期剛解封的AI股商湯 （00020） ，有大戶再將近百億大貨存入中央結算系統（CCASS），料部署沽貨行動。
另外，「ETF通」7月4日正式啟動交易，初期有4家香港掛牌ETF可供內地投資者買賣，分別是盈富基金 （02800） 、恒生中國企業 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 、安碩恒生技 （03067） 。至於北向合資格ETF初始名單則有83隻，其中滬股通佔53隻，深股通佔30隻。
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欄名 : 開市9點半