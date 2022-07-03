▲ 【商湯20】商湯上周解禁後急挫 光大估商湯約8月納港股通獲北水支持 滙豐料股價將逐漸回歸基本面

AI股商湯 （00020） 上週四解禁即急挫近47%，中資券商光大發表報告指，商湯限售股解禁短期帶來較大拋壓，後續市場具備潛在流動性注入，維持增持評級，但未有給出目標價。

光大稱，商湯IPO合計發行17.25億股，佔總股本數量比例約5.1%，其中基石投資者鎖定10.33億股，古總股本數量比例約3.1%。 6月30日限售股解禁後，基石投資者與上市前階段機構股東釋放股份佔總股本數量比例約64.4%。

光大料商湯8月前後納港股通 9月恒生科指權重或調高

光大提到，商湯截至6月30日公司市值、流動性均符合進入港股通條件，預計商湯上市滿6個月加20交易日後，有望8月前後納入港股通，屆時北向資金預計將有更多買量需求。

光大提到，商湯已被納入恆生科技指數，截至6月29日指數權重佔比0.36%，預計恆生科技指數於9月前後公佈二季度調整結果後，商湯權重相應上升，屆時將吸引更多ETF被動投資基金資金。

滙豐予商湯目標價5元 現價估值便宜

滙豐則給予商湯買入評級及5.00元目標價。滙豐認為，商湯現價估值已較國際同業便宜，市場預期商湯股價將穩步回歸企業發展基本面。

相關文章：

【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等

【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕 大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨 軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？

【商湯20】商湯創辦人湯曉鷗身家暴跌逾20億美元 跌出全球500大富豪榜