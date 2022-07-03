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【虛擬銀行】WeLab Bank推智能理財GoWealth　認購費為1.5%　入場門檻100元

Hot Talk 22:20 2022/07/03

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【虛擬銀行】WeLab Bank推智能理財GoWealth　認購費為1.5%

WeLab Bank（匯立銀行）智能理財顧問服務GoWealth已完成沙盒試業，正式推出。據該行官網，該項基金投資服務入場門檻為100元，客戶買入基金時，會被收取一次性認購費，認購費為1.5%。免收提早贖回費、免收年化行政費。客戶可投資一籃子股票基金及債券基金，分散風險。

客戶透過該行App上之理財服務設定投資目標，包括相應之投資年期及一次性投資及每月投資金額，而該行的系統會提供投資組合建議。如客戶接受建議，該行將遵從客戶指示進行初始投資，及按照客戶設定的每月投資金額每月自動投資於投資組合建議。客戶發出買入或賣出指示，當指示開始執行後，一般需3至4個工作日處理。該理財服務設有「On track智動提示」、無鎖定期限制。

9月底前認購可獲現金回贈投資獎賞　

GoWealth設外滙服務，客戶如擬認購以非港元的任何指定貨幣計價的基金單位，可使用該行App，發出將港元兌換成指定貨幣的指示，惟不能提存外幣。

由即日起至今年9月30日，成功認購收取不少於1.5%認購費之基金可享WeLab Bank GoWealth現金回贈投資獎賞。投資回贈金額將取決於客戶於推廣期內的累積投資金額，上限為22,500元。

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