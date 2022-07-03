【美股一周前瞻】美股周一休市　聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

▲ 美股周一休市 聚焦6月就業數據及FOMC會議紀要

美股今日為獨立紀念日休市一天。本周聚焦就業數據，包括ADP就業人口、非農就業報告及失業率，周四亦會公布6月FOMC會議紀要。另外，紐約聯儲行長威廉斯、聯儲會理事沃勒、聖路易斯聯儲行長布拉德本周亦會再次發表講話。

市場預期6月ADP就業人口增加20萬，非農就業人口增加27.3萬，失業率維持3.6%。CFRA首席投資分析師Sam Stovall表示，如果就業數據強勁，而且儲局官員在文字上一如口頭上鷹派，認為將繼續為市場帶來壓力。

道指上月累跌6.7%，納指及標指跌8.4%及8.7%。普徠仕股票部投資組合專家Julian Cook表示，股市仍有可能進一步捱沽，並指儲局縮表不會影響股票投資上的決定，該行聚焦於企業基本面及指引。

他看好能夠產生高於平均的自由現金流及估值吸引的企業，例如跨國計算機軟件公司Intuit（美︰INTU）、金融數據服務公司Fiserv（美︰FISV）及軟件公司Atlassian（美︰TEAM），這些公司的業務持續增長，遭拋售之後估值已不算高。

另外，由於大多數數據表現疲軟，尤其是消費者支出放緩，摩根大通下調美國第二季GDP增長預測，由2.5%下調至1%，第三季預測也由2%下調至1%，但到最後一季，受惠汽車生產強勁和通脹回落，料增長將回升至1.5%。

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