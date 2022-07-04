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【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值920億阿里巴巴股份來港　料短期將被列入「預定摘牌名單」、阿里港股存託佔比增至60%

股市 06:11 2022/07/04

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【阿里巴巴9988】神秘大戶搬價值920億阿里巴巴股份來港　料短期將被列入「預定摘牌名單」、阿里港股存託佔比增至60%

繼股王騰訊 （00700） 、AI股商湯 （00020） 大戶們各自將百億大貨搬倉伺機沽貨後，電商巨頭阿里巴巴 （09988） 神秘大戶接力將920億大貨移往香港。

值得留意是，阿里巴巴很大機會短期內被列入美國證交會（SEC）「預定摘牌名單」，今次調倉行動後，阿里巴巴港股在中央結算系統（CCASS）存倉水平已突破130億股，較去年同期急增28.5%，已佔整體股份近60%，再創香港掛牌以來新高。

阿里恐難避開被SEC列入「預定摘牌名單」

美國去年底正式落實《外國公司問責法案》（HFCAA法案），參考阿里過去發布年度報告的時機，市埸普遍預計阿里ADS（美股存託股份）（美：BABA）今月左右須以20-F表格發佈2022財年年度業績報告。

由於中美審計風波仍未見解決，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB ）能順利檢查阿里核數師在中國審計工作的機會相當低，意味阿里恐難避開被SEC短期內點名列入「預定摘牌名單」。

神秘大戶加快搬倉 2021年至今累存阿里巴巴65億左右股份

中美審計監管分岐僵持已久，神秘大戶加快搬倉，上周二（6月28日）將7.22億股或3.3%阿里巴巴轉入其美股ADS託管行花旗倉位，以上周四收市價118.1元計，貨值超過920億元。

神秘大戶上一次搬倉是在4月4日，當時涉約6.40億股阿里巴巴，由2021年至今，神秘大戶累搬約65億阿里股份來港，涉約3成股份，隨著更多阿里股份存入CCASS，就緒在港股流通的阿里股份變相增加，阿里股價料短期受壓。

阿里美股日均成交額依然遠勝港股

雖然阿里港股流通股份大幅增加，但日均成交額卻不如阿里美股ADS，過去一年，阿里美股日均成交額達到35.4億元（折合約276億港元），大約是港股的4倍，反映阿里炒風主要來自美股投資者。

2021年至今阿里巴巴神秘大戶搬貨行動 

日期 轉入花旗的股份數目 股份佔比 當日阿里港股收市價
2022年6月28日 7.22億股 3.33 118.1
2022年4月4日 6.40億股 2.95% 113.7元
2021年12月28日 7.24億股 3.34% 113.5元
2021年9月17日 6.71億股 3.09% 154.0元
2021年6月7日 12.07億股 5.57% 212.0元
2021年6月1日 5.17億股 2.39% 218.2元
2021年3月22日 20.11億股 9.27% 231.2元

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記者：李哲毅

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