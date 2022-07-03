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【名牌熱話】CHANEL 開私人精品店能否應付需求？ 研究：歐洲消費者注重產品質素 亞洲消費者愛獨家購買體驗

環球政經 15:16 2022/07/03

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CHANEL去年3度加價，但仍其門如市，根據寶盛集團（Julius Baer Group）日前發布的一份報告表示，中國的奢侈品市場比其他地區更受歡迎，而亞洲購物者也更加重視獨家購物體驗。

2022 5大CHANEL 保值手袋：

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據《BOF》報導，早於上月，CHANEL 正計劃開設私人精品店，將普通消費者與 VIP 高消費客戶區分開來，以排解門店客流量過高的問題。財務總監 Philippe Blondiaux 透露，計畫投資私人精品店，以品牌負擔得起的方式提供最好的服務，並預計將於 2023 年在亞洲開設。但CHANEL去年3度加價，開私人精品店能否真的能應付需求？

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

寶盛集團日前發表《全球財富與生活方式報告》（Global Wealth and Lifestyle Report），報告稱，中國的奢侈品市場比其他地區更受歡迎，料到 2025年時仍將是全球最大的奢侈品消費市場。報告亦指，歐洲消費者注重產品質素 ，並提供良好的建議和售後服務，而亞洲消費者更愛獨家的購買體驗。

雖然CHANEL 於亞洲開設私人精品店的計劃看似能滿足亞洲的消費者，但在貨品供應不足的情況下，不得不限制消費者可購買的數量及繼續加價。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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