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【商湯20】商湯再挫一成　大戶再調百億大貨壓境、6月累存倉170億股料部署沽貨

股市 09:39 2022/07/04

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商湯大戶再調百億大貨壓境　6月累存倉170億股料部署沽貨

AI股商湯 （00020） 上周禁售期解封，股價上演「斬倉式」急瀉，市場估計商湯上市前經過12輪融資，軟銀、阿里巴巴 （09988） 、春華資本、IDG在內的上市前投資者上周四（30日）起可以自由沽貨，拖累股價下挫。最新數據顯示，商湯倉位再現異動，有大戶再將近百億大貨存入中央結算系統（CCASS），料續部署沽貨行動。

CCASS最新數據顯示，上周二（6月28日）再有31億股或9.27%商湯存入CCASS，即使以上周四收市新低的3.13元估算，上述商湯大貨價值逾97億元。

商湯並未止瀉，上周四大跌46.8後，現升挫一成破底，現報2.8元。

曾任聯席保薦人中金商湯倉位大增 因T+2限制實際存入股份或更多

曾任商湯聯席保薦人之一的中金倉位同日大舉增加24.3億股或7.25%商湯，繼續成為第二大持倉券商，商湯持倉約38.7億股或11.6%，而最多商湯持倉為散戶集中地富途，倉位達58.8億股或17.3%。

商湯上市前股東料積極部署沽貨，由於CCASS系統有T+2限制，數據延遲兩個交易日更新，實際上存入CCASS伺機待沽的商湯股份或更多。

大戶6月起存入172億股商湯大貨 短期沽壓或沉重

商湯上周四（6月30日）起解禁限售股份，自從6月起近172億股或57%商湯大貨存入CCASS ，較5月底增加8.8倍。

商湯上周四解禁當日股價大插47%，成交股數創新高達19億股，如果商湯大戶計劃悉數沽貨套現，以此推算，商湯大戶們起碼須要約10日才可盡數易手，反映商湯短期內沽壓很大機會依然沉重。

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記者：李哲毅

港股 商湯－W（00020）

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