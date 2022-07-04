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真人騷名媛與78億富豪離婚 被揭曾出錢搭路為識前夫

環球社會熱點 09:05 2022/07/04

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美國名媛Julia Haart憑Netflix真人騷走紅，自稱白手興家於時尚圈闖出一片天的形象深受歡迎。Julia Haart早前與身家78億港元的意大利富豪丈夫離婚，被揭當初出介紹費找熟人搭路製造機會結識前夫，而白手興家致富的故事也是謊言。

超模妻怪梅鐸電郵通知離婚 離婚原因料關梅鐸仔女事 【下一頁】

以Julia Haart為主角的真人騷《無法馴服的我》（My Unorthodox Life）去年於Netflix上映，講述她是一名成功的時尚大亨，與4名長大成人的子女的日常生活。

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Julia在2019年與身家10億美元（約78億港元）的意大利富商Silvio Scaglia結婚，當時被視為愛情事業兩得意的人生贏家。

而Silvio為時尚集團Elite World Group（EWG）母企的創辦人，全球頂尖模特經濟公司Elite Model Management也是EWG的子公司。Julia婚後成功加入EWG成為行政總裁，這個職銜也成為她在Netflix真人騷的重要賣點。

但今年2月已有消息指兩人離婚。美媒《Page Six》引述消息指，Julia在2015年曾私下支付介紹費，不斷乞求Silvio的好友Louis Pong，介紹她結識當時已有妻子的Silvio。

Louis從中穿針引綫，Julia同年4月飛往日本東京與Silvio見面40分鐘，而Louis聲稱他當時已清楚知道Julia有意勾搭好友Silvio。

Louis稱Julia在會面前不斷詢問自己，究竟她應該選擇哪種風格的衣著打扮，包括應否以性感打扮示人。他認為Julia無心用設計打動Silvio，只是為了用個人形象吸引對方。

梅鐸據報第4次離婚 料不影響企業持股 【下一頁】

Silvio曾接受美媒訪問，透露他一直認為前妻是個精明的女商人。他指控Julia出錢刻意製造結識自己的機會，只是為了讓他愛上自己。

Julia過往自稱結束首段婚姻後離開猶太原教旨主義社區，展開鞋履設計師生涯。她更將自己包裝成一個成功的企業家，靠個人努力在餐廳、飛機及眼科診所内找到投資者。

不過Silvio就指控Julia擅長用一堆謊言來包裝自己。Julia自稱是一位成功的時尚企業家，但連她的第一間公司都出現虧損。

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責任編輯：鄭錦玲

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