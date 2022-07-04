【美圖公司】投資加密幣貨值腰斬　美圖公司發盈警料半年淨虧損最多約3.5億元人幣、股價跌逾7%

▲ 美圖公司發盈警。

美圖公司 （01357） 發盈警，指預期集團於截至今年6月底止6個月可能錄得約2.749億元人民幣至3.499億元人民幣之間的淨虧損，相較於去年同期的淨虧損增加約99.6%至154.1%。淨虧損預期增加的主要原因為已購買加密貨幣減值。美圖公司股價今早低開7.7%，開報0.96元。

公司指，去年宣布集團購買了3.1萬個單位的以太幣及約940.89單位的比特幣，總對價分別約為5050萬美元及4950萬美元，截至今年6月30日，根據當時市價釐定的已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約為3200萬美元及1800萬美元。集團預期就已購買以太幣及已購買比特幣於集團即將公布的截至2022年6月30日止六個月的中期業績內，分別確認減值虧損約1850萬美元及約2710萬美元。

董事會：加密幣減值虧損不對中期現金流產生重大影響

公司董事會認為，有關已購買加密貨幣的減值虧損不會對集團於中期業績內的現金流、營運及本公司擁有人應佔經調整虧損╱利潤淨額產生任何重大影響及於已購買加密貨幣的公允價值如於財政年度結算日出現後續增加的情況下可於集團今年的年度業績內撥回。

董事會認為由於區塊鏈行業仍在快速發展，而加密貨幣是其中不可或缺的一部分，因此加密貨幣的採用具有充足的增長空間。另一方面，目前有更多傳統金融工具（如交易型開放式指數基金）可為傳統投資者提供對加密貨幣（如比特幣）的合成投資，同樣為未來推高加密貨幣的採用奠定基礎。因此，董事會認為近期以太幣和比特幣價格的波動屬暫時性，並對已購買加密貨幣的長遠前景仍維持樂觀。

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