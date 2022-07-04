  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (一) 10:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美圖公司】投資加密幣貨值腰斬　美圖公司發盈警料半年淨虧損最多約3.5億元人幣、股價跌逾7%

股市 09:28 2022/07/04

分享：

分享：

美圖公司發盈警。

美圖公司 （01357） 發盈警，指預期集團於截至今年6月底止6個月可能錄得約2.749億元人民幣至3.499億元人民幣之間的淨虧損，相較於去年同期的淨虧損增加約99.6%至154.1%。淨虧損預期增加的主要原因為已購買加密貨幣減值。美圖公司股價今早低開7.7%，開報0.96元。

公司指，去年宣布集團購買了3.1萬個單位的以太幣及約940.89單位的比特幣，總對價分別約為5050萬美元及4950萬美元，截至今年6月30日，根據當時市價釐定的已購買以太幣及已購買比特幣的公允價值分別約為3200萬美元及1800萬美元。集團預期就已購買以太幣及已購買比特幣於集團即將公布的截至2022年6月30日止六個月的中期業績內，分別確認減值虧損約1850萬美元及約2710萬美元。

董事會：加密幣減值虧損不對中期現金流產生重大影響

公司董事會認為，有關已購買加密貨幣的減值虧損不會對集團於中期業績內的現金流、營運及本公司擁有人應佔經調整虧損╱利潤淨額產生任何重大影響及於已購買加密貨幣的公允價值如於財政年度結算日出現後續增加的情況下可於集團今年的年度業績內撥回。

董事會認為由於區塊鏈行業仍在快速發展，而加密貨幣是其中不可或缺的一部分，因此加密貨幣的採用具有充足的增長空間。另一方面，目前有更多傳統金融工具（如交易型開放式指數基金）可為傳統投資者提供對加密貨幣（如比特幣）的合成投資，同樣為未來推高加密貨幣的採用奠定基礎。因此，董事會認為近期以太幣和比特幣價格的波動屬暫時性，並對已購買加密貨幣的長遠前景仍維持樂觀。

相關文章：

【bitcoin】新債王岡拉克：若比特幣跌至10000美元也不感驚訝　去年曾準確預測比特幣走勢

【加密貨幣】比特幣曾插穿1.9萬美元、以太幣失守1000美元　分析：憂衰退拖累風險資產胃納

 

港股 虛擬貨幣 美圖公司（01357） 以太坊 盈警 人民幣 比特幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【商湯20】商湯科技：獲習主席視察展品包括自主知識產權機器人、芯片等
【航空股】內地三大航空向空中巴士購買共292架A320NEO系列飛機　涉資逾372億美元
【航空股】內地三大航空向空中巴士購買共292架A320NEO系列飛機　涉資逾372億美元
【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【國際油價】油價可以升到幾高？　摩通：若俄羅斯報復式減產　油價最差恐飈至380美元
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報
Tesla宜減持？曾啟邦：換馬呢2隻美股更好
Tesla宜減持？曾啟邦：換馬呢2隻美股更好
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
【商湯20】 AI股商湯暴瀉前夕　大戶早將百億大貨轉倉疑部署沽貨　軟銀、阿里巴巴疑牽涉在內？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款