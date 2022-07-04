超模妻怪梅鐸電郵通知離婚 離婚原因料關梅鐸仔女事

美國傳媒大亨梅鐸上月底傳出第4度離婚，當時他和前超模太太傑里‧霍爾皆未回應。傑里‧霍爾上周正式入稟美國法院要求離婚，指夫婦存在不可調和的分歧，要求梅鐸支付律師及贍養費。有指梅鐸以電郵通知傑里‧霍爾離婚的決定，而女方據報認為離婚原因與梅鐸子女有關。

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現年66歲的傑里‧霍爾（Jerry Hall）上周五（1日）入稟洛杉磯法院，要求和現年91歲的梅鐸（Rupert Murdoch）離婚，並要求梅鐸支付律師及贍養費。傑里‧霍爾在法庭文件中指， 兩人有不可調和的分歧。她承認並不清楚梅鐸的資產規模及內容，了解後會修改文件內容。

梅鐸過往婚姻及子女

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據報梅鐸是次是突然選擇離婚，傑里‧霍爾對此感到心碎及被摧毀。有報道指梅鐸是以電郵方式通知傑里‧霍爾離婚決定，並告知她以後兩人只能透過律師聯絡。而傑里‧霍爾收到時人在英國，她向朋友表示仍然愛著梅鐸，感覺被摧毀。

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傑里‧霍爾和梅鐸於2016年結婚，據報有簽婚前協議，是次為梅鐸第4次離婚。

傑里‧霍爾子女

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據悉，傑里‧霍爾將離婚歸咎於梅鐸子女。雙方料在新冠疫情期間出現分歧，傑里‧霍爾為避免梅鐸染疫擔當「守門人」角色，但梅鐸子女則質疑傑里‧霍爾試圖切斷他們和父親的聯繫。

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責任編輯：李俊儀