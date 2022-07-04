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美歲半男嬰僅食蔬果母乳餓死 素食母被判謀殺罪成

環球社會熱點 08:35 2022/07/04

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美國一名僅1歲半大男嬰因母親崇尚素食主義，每日僅獲餵蔬菜水果及母乳而餓死，死前體重只有17磅。男嬰父母其後被捕，法院早前判男嬰母親一級謀殺罪成。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

39歲女子奥利里（Sheila O’Leary）是一名素食主義者，與丈夫Ryan育有3名孩子，包括餓死的男嬰Ezra。

事發於2019年9月，當時只有1歲半大的Ezra呼吸困難，但奧利里夫婦當時選擇去睡覺。夫婦醒來發現Ezra完全停止呼吸而報警求助，警方接報到場後發現Ezra已經死亡。

奥利里夫婦向警方透露，Ezra嚴格遵守素食原則，他們僅餵Ezra食蔬果及飲母乳。而Ezra已經一個星期沒有進食，也出現失眠問題。

驗屍報告顯示，Ezra是死於與營養不良有關的併發症。Ezra死前體重只有17磅，較同齡嬰兒輕了7磅。

檢方指控奥利里在意識到Ezra生病時，仍沒有及時帶他求醫，無視兒子餓到瘦骨嶙峋及哭泣的慘況。

德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令 【下一頁】

奥利里被判一級謀殺罪成，將於本月25日判刑，而奥利里的丈夫Ryan正還押候審。由於兩人均拒絕簽認罪協議換取判處較輕的30年監禁，兩人罪成或面臨終身監禁。

據悉，奥利里夫婦另外兩名分別3歲及5歲的孩子，也有嚴重營養不良的問題。兩名孩子皮膚發黃，其中1名孩子牙齒甚至發黑。

至於奥利里與前度生下的11歲女兒，由於會定期探訪其生父，健康狀況則較佳。

奥利里夫婦被指控僅餵3名年紀較大的孩子食芒果、香蕉、牛油果及紅毛丹這些水果。

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責任編輯：鄭錦玲

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