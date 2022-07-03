【5G發展】 高效收發高頻段電波 日本研發5G玻璃天綫

日本電氣硝子株式會社（Nippon Electric Glass）日前宣布開發出了支持高速通信標準5G的玻璃材料天綫，特點是可以高效收發容易衰減的高頻段電波。該企業力爭抓住擴大5G通信區域的需求，加快玻璃天綫商品化。

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其官網發布消息稱，為應對5G毫米波無綫通信技術需求，研發了一款玻璃基板材質的透明天綫和一款採用了電波透鏡（Lens）的無源中繼器（Repeater）。以上兩款產品均會在6月29日至7月1日於東京國際展覽中心（Big Sight）舉辦的「第五屆5G通信技術展覽會」上展出。

5G主要使用Sub6（6GHz以下 ）和毫米波（28GHz）兩個通訊頻段的信號，而可以確保寬帶寬的毫米波是實現高速通信的必要條件。但是，毫米波段的電波由於具有大氣衰減明顯、障礙物穿透力較低的特性，因此需要解決這兩點問題才可以使毫米波覆蓋更廣的區域範圍。

日本電氣硝子通過在一種具有全球最低相對介電常數4.0和介電正切0.002的透明玻璃基板上塗覆天綫綫路（Antenna Pattern），製作了此款透明且高效的天綫。由於玻璃基板可現實大尺寸化，因此不僅有助於提高天綫的產出（如可在單片玻璃基板上製作出多個天綫產品），還可以在單片玻璃基板上製作出不同波段（Band）的天綫。

其實，5G玻璃天綫目前仍算是新技術，在2020年日本電氣硝子與NTT合作研發，到了2021年已有樣品公開演示，今年發布加強版，令到技術更趨成熟。

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責任編輯：沈春生