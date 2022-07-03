▲ 【美國縮表】儲局6月未見大縮表 僅及目標5%

經過驚心動魄的6月，美國聯儲局公布的截至6月29日的資產負債表估算，6月資產負債表縮減約23.84億美元，仍達8.96萬億美元，僅及目標的5%。其中，美國國債縮減68.46億美元，按揭抵押債券（MBS）反而增加18.82億美元。儲局首月縮表的速度，未能達到預期，反映儲局講的與實際做的落差，面對美股6月急瀉，尤其是對息口敏感的科技股，納指月內急瀉9%，或反映儲局的壓力。

根據儲局計劃，6月先縮表475億美元，其中300億美元國債及175億美元MBS。到9月縮表速度加至950億美元，分別縮600億美元國債及350億美元MBS。

▲ 6月美國10年期債息於月中高見3.49厘

美國10年期債息上周五突然急跌至2.894厘。在市場預期儲局啟動縮表下，6月美國10年期債息於月中高見3.49厘，到最後仍未見儲局縮表，月底債息反覆回落，上周五低見2.7891厘。

一般美債運作，作為美債大買家的聯儲局，若縮減向市場買債，債價向下跌，而債息向上升，市場投資者會因應儲局的舉動，或先向市場沽貨，不過，若儲局再一次失信，將令市場無所適從，債市價格及債息波動。

如若儲局縮表步伐減慢，由於市場已預期儲局急步縮表，對股市將形成利好，但還要觀望儲局7月的操作策略。

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記者：譚志偉