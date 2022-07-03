【內房危機】世茂未支付今日到期10億美元債　未收到債權人加速還款通知

▲ 世茂未支付今日到期10億美元債

世茂集團 （00813） 公布，公司在新交所發行的10億美元的4.75厘優先票據已於7月3日到期，計及利息，總計到期應付10.2億美元，而公司尚未支付有關款項。世茂指，就無法如期履行債務義務向利益相關方致以最誠摯的歉意，並將堅決維持項目施工及業務經營的穩定。集團已聘請鐘港資本作為財務顧問，及盛德律師事務所作為法律顧問，評估集團的資本結構及流動性狀況以探討可行的解決方案。

世茂指，就尚未支付的其他境外債務的本金款項，一直在與相關債權人持續討論，以期達致友好的解決方案。若集團無法就有關債務達成一致的解決方案，相關債權人可能有權根據相關債務條款要求加速有關債務的還款，或對集團採取執行措施。

於公告日期，世茂沒有收到債權人任何加速還款通知，且收到銀團大多數貸款行出具的書面支持函。

世茂指，銀團貸款人原則上支持公司繼續與其利益相關方尋求達成協議及進行潛在重組的可能性，並願意與公司合作，支持公司在盡可能不受干擾的情況下繼續經營業務；亦表示目前無意採取任何執行或其他措施，以收回或要求支付2018年銀團貸款及2019年銀團貸款項下的未償還金額。

料銷售額下降趨勢持續

世茂於公告指，自2021年下半年以來中國房地產行業環境發生較大變化，疊加過去數月疫情帶來的影響，集團的合約銷售額明顯下降，且預計短期內在內房穩定下來之前該趨勢將會持續。

集團已採取多項措施以減輕不利市況的影響，並提升流動性，其中包括就現有融資商討展期及豁免、盡量減少對項目施工及營運的干擾、加快銷售及回款，以及出售若干資產。

世茂將繼續停牌，直至另行通知。

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