【旅遊告急】 歐洲機場罷工潮 暑假航空交通大亂

隨着暑假臨近，旅遊旺季亦致，雖然新冠疫情稍見趨緩，但歐洲等國已急不及待開關迎旅客，但好景不常，遇到歐美各大機場出現罷工潮。

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首先，倫敦希斯路機場英航員工，日前又有巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）的地勤人員、瑞安航空在西班牙的工作人員，都為爭取加薪而罷工，造成機場人手短缺，導致大量航班延誤和取消。

近日又傳荷蘭阿姆斯特丹和德國法蘭克福等城市機場近期相繼出現罷工造成的混亂，數千趟航班取消。

據悉，今輪機場罷工潮原因是暑假航班需求大增，疫情期間停飛的人力缺口又還沒補齊，航空業員工利用這個機會爭取加薪。有機場員工表示，「我們停留在5、6年的薪金水平，疫情之後汽油漲價，生活用品也漲不停。」這意味着，通脹會是罷工的導火綫。

另外，在美國，隨着7月4日獨立日假期到來，出行旅遊人數飆升，多個機場因人手不足、航班安排不合理等問題同樣陷入混亂，在7月2日時近600趟航班被迫取消，超過2,500架航班延誤。

美國達美航空的機師也醞釀罷工，有機師在紐澤西州紐瓦克機場示威，要求更新2016年的勞動契約。不過，這幾天美國機場忙着消化國慶連假的出遊人潮，據統計，7月初通過機場安檢的人數，已經比2019年同一天要多。

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責任編輯：沈春生