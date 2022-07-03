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【科技新知】 元宇宙新玩法 眼球追蹤功能

環球政經 18:38 2022/07/03

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元宇宙議題大熱，似乎有姿勢無實際，不過已蘊釀一段時間的眼球追蹤（Eye Tracking），令元宇宙有更多可能性。眼球追蹤這種技術，是透過鏡頭記錄眼球變化，判斷眼睛實時變動的注視位置，從而讓視線成為「滑鼠」，達到各種操作。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

據了解，預計在今年發表自家第一款智能眼鏡的蘋果（Apple），早於2017年，就已將市場上頗具競爭力的德國眼球追蹤公司SensoMotoric Instruments（SMI）納入其中。此外，谷歌（Google）、臉書（Meta）等科技巨擘，同樣藉由併購的方式，快速地將此項關鍵技術握在自己手中，更別說宏達電（HTC）、微軟（Microsoft），也早已建立自家專屬的眼球追蹤團隊潛心研發。

元宇宙未提出之前，眼球追蹤最大利用是，強制用戶觀看廣告。例如MoviePass應用這項技術，透過智能手機的前置鏡頭追蹤用戶視綫，一旦偵測到用戶並非在觀看廣告，廣告便會暫停。

其後，AR/VR漸興，眼球追蹤亦設計到可以用來控制手機或電腦裝置，其中一種應用是「注視點渲染」，只讓用戶注視的畫面範圍清晰即可，藉此大幅減少運算，省下至少10倍的VR眼鏡的電力。

另一種應用是，強化VR的體驗。Meta董事長兼執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerber）曾公開表示，透過Zoom等通話軟體聯絡，因為沒有「眼神交流」，只會讓人感到疏遠，未來在VR社交中，眼球追蹤功能可以抓到真人細膩的眼神變化和臉部表情，讓虛擬人同步呈現，將是Meta下一代Oculus Quest產品的亮點。

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同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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責任編輯：沈春生

 

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