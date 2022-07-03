【七一長假】新地15大商場人流及生意按月升5%　餐飲時裝最受惠

▲ 總結7月1日至7月3日 ，新地15大商場生意及人流分別按月微升5%。(受訪者提供圖片)

一連3日的七一長假，雖然遇上風球「暹芭」襲港，但仍不阻市民到商場等室內地方消費。新地) 15大商場3天長假的人流及生意按月升5%。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，總結7月1日至7月3日 ，新地15大商場生意及人流分別按月微升5%。當中餐飲、時裝配飾及娛樂行業較受惠。原因之一是部份餐廳在8號風球時仍維持營業，加上年輕家庭趁假日天氣回穩時繼續與親友外出飯聚，周五、周日仍可多做1至2輪枱，3天生意視乎菜系按月升逾5%至10%不等。

時裝及配飾則因行業開始推出夏日優惠，及近日多天雨關係，以水著、防水型運動服及涼鞋較受歡迎。此外，受惠多齣熱門電影上畫，戲院於假期前已出現排隊預購、甚至全院爆滿等盛況，尤其以卡通動畫主題及延至夏日推出的賀歲片反應熱烈，待8號風球過後，不少市民趁機到戲院及商場消遣。

為迎接8月政府電子消費券發放第二浪，旗下商場將加推密集式的優惠獎賞及創意互動體驗，冀可趁暑期檔期進一步刺激旗下商場消費氣氛，把握零售及餐飲業復甦機遇。

新地15大商場在這段時期特別推出慶祝活動，當中包括舉辦一起走過25年的日子圖片珍藏展，邀得古董相機收藏家展出不同年代的經典相機，讓市民一探相機與香港一同發展的里程，同場舉行馬拉松音樂表演，以音樂說故事，7.1當日開心大使亦大派發氣球，為商場注入活躍熱烈的氣氛。

新鴻基地產(簡稱新地) 15大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。

編輯：梁巧恩



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