【美國危機】 FDA應對奶粉短缺 許可澳洲有機奶粉在美上市

有網媒在美國食品藥物管理局（FDA）官網查詢，發現澳洲品牌貝拉米有機嬰兒配方奶粉獲得FDA的註冊許可，以應付持續不斷的配方奶粉短缺。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

在未來幾個月內，將有約69.6萬罐貝拉米有機嬰兒配方奶粉陸續登陸美國市場，這將有助於緩解困擾美國長達數月的嬰兒配方奶粉市場供應短缺問題。

貝拉米是澳洲嬰兒有機奶粉生產商，在2019年蒙牛宣布以71億人民幣收購澳洲奶粉品牌貝拉米，12月23日，完成股份交割。

FDA稱，相關機構正在評估盡快將產品運往美國的方案。據悉，貝拉米是FDA批准進口的第一個澳洲純有機嬰兒配方奶粉品牌。此次貝拉米登陸北美市場，加速了貝拉米全球化戰略的進程。未來，貝拉米將整合全球優勢資源，順應不同國家市場的本地化需求，優化產品結構，提速新品開發。

美國奶粉短缺早在2021年就已經出現。今年2月，美國奶粉製造商雅培位於密歇根州斯特吉斯的工廠所生產的部分產品涉嫌被細菌污染。隨後，該工廠停產，並召回涉事產品。

但是，該工廠是雅培最大的奶粉工廠，此工廠的停產進一步加劇奶粉短缺問題。直至5月16日，FDA才宣布允許海外的嬰幼兒配方奶粉進入美國市場。美國將優先考慮那些高質、安全和營養豐富，以及能夠盡快、大批量抵達美國的海外嬰兒配方奶粉的申請。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：沈春生