【烏克蘭戰爭】利西昌斯克或失守 俄邊境城市爆炸3死

俄羅斯軍及烏克蘭軍在烏東地區激戰，烏克蘭官員透露俄軍已跨河逼近烏東城市利西昌斯克。當地不排除在未來兩日內失守。俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德周日（3日）傳出多下爆炸聲，當地官員指最少3人死亡，有俄羅斯議員呼籲採取軍事回應。

俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）上周六（2日）承認，俄軍已跨過Siverskyi Donets河，正從北部逼近利西昌斯克（Lysychansk） 。

阿列斯托維奇承認當前形勢構成威脅，他不會排除任何一個可能性，指局勢或會在未來1至2日內變得更清晰。盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai 則在Telegram上指，俄軍雖然損失慘重，但正在利西昌斯克站穩腳跟。他指俄軍堅持進攻試圖佔領利西昌斯克，並將所有軍力都已集中部署在當地。

俄羅斯自攻佔烏克蘭首都基輔（Kyiv）失敗後，已集中兵力爭取奪下烏東地區。若利西昌斯克失守，即俄軍距離實現目標更近一步。

盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施 【下一頁】

另外，別爾哥羅德（Belgorod）距離俄烏邊境以北僅40公里，市長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周日表示當地傳出多下爆炸聲。

《路透社》引述當地居民指，爆炸聲發生於當地時間清晨3時（香港早上8時），聲音導致民眾驚醒並尖叫。爆炸造成最少3人死亡，有11座公寓大樓及39間房屋受損。

俄羅斯國會議員克利夏斯（Andrei Klishas）在通訊平台Telegram上指控烏克蘭對俄有直接侵略行為，導致別爾哥羅德平民死亡及民用設施受損，呼籲採取包括軍事行動等強硬回應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀