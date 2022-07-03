  • 29°C
香港時間 : 2022703日 (日) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】利西昌斯克或失守 俄邊境城市爆炸3死

環球社會熱點 18:39 2022/07/03

分享：

分享：

俄羅斯軍及烏克蘭軍在烏東地區激戰，烏克蘭官員透露俄軍已跨河逼近烏東城市利西昌斯克。當地不排除在未來兩日內失守。俄羅斯鄰近烏克蘭邊境城市別爾哥羅德周日（3日）傳出多下爆炸聲，當地官員指最少3人死亡，有俄羅斯議員呼籲採取軍事回應。

俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）上周六（2日）承認，俄軍已跨過Siverskyi Donets河，正從北部逼近利西昌斯克（Lysychansk） 。

阿列斯托維奇承認當前形勢構成威脅，他不會排除任何一個可能性，指局勢或會在未來1至2日內變得更清晰。盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai 則在Telegram上指，俄軍雖然損失慘重，但正在利西昌斯克站穩腳跟。他指俄軍堅持進攻試圖佔領利西昌斯克，並將所有軍力都已集中部署在當地。

俄羅斯自攻佔烏克蘭首都基輔（Kyiv）失敗後，已集中兵力爭取奪下烏東地區。若利西昌斯克失守，即俄軍距離實現目標更近一步。

盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施 【下一頁】

另外，別爾哥羅德（Belgorod）距離俄烏邊境以北僅40公里，市長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）周日表示當地傳出多下爆炸聲。

《路透社》引述當地居民指，爆炸聲發生於當地時間清晨3時（香港早上8時），聲音導致民眾驚醒並尖叫。爆炸造成最少3人死亡，有11座公寓大樓及39間房屋受損。

俄羅斯國會議員克利夏斯（Andrei Klishas）在通訊平台Telegram上指控烏克蘭對俄有直接侵略行為，導致別爾哥羅德平民死亡及民用設施受損，呼籲採取包括軍事行動等強硬回應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認
今日
【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認
【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施
今日
【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
2022/07/02
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口
2022/07/01
印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口
【烏克蘭戰爭】捷克增加開採煤礦 冀確保電力供應
2022/07/01
【烏克蘭戰爭】捷克增加開採煤礦 冀確保電力供應

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認
今日 16:27
【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認
【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施
今日 14:55
【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
08:05 2022/07/02
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
地緣政治 軍事 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 澤連斯基

上一篇文章

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助

下一篇文章

澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】白俄稱攔截烏導彈襲擊 俄邊境城市發生爆炸（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】白俄稱攔截烏導彈襲擊 俄邊境城市發生爆炸（不斷更新）
F1前主席願為普京擋1發子彈 斥澤連斯基無盡力避免戰爭
F1前主席願為普京擋1發子彈 斥澤連斯基無盡力避免戰爭
紐約州禁止於「敏感地方」持槍 涵蓋學校、公共交通
紐約州禁止於「敏感地方」持槍 涵蓋學校、公共交通
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
拜登於北約峰會記招再口誤 叫錯瑞典做瑞士（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月03日 時間19:00）
印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口
印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款