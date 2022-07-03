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澳洲周三起放寬外國旅客 入境無需申報疫苗接種狀態

環球社會熱點 18:05 2022/07/03

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澳洲政府宣布再度放寬入境措施，周三（6日）起容許外國旅客入境時無需申報新冠疫苗接種狀態。另外，旅客入境前也無需再填寫電子申報表，不過旅客入境澳洲仍需遵守佩戴口罩等防疫措施。

美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助 【下一頁】

澳洲衛生部長巴特勒（Mark Butler）周日（3日）宣布因應首席醫療官凱利（Paul Kelly）的建議，澳洲會由當地周三午夜起取消旅客入境需申報新冠疫苗接種狀態的要求。

巴特勒表示當局考慮最新醫學指引後作出決定，因此無接種疫苗的澳洲人及外國旅客也將能入境澳洲。不過旅客仍需遵守戴口罩的措施。

澳洲内政部長奧尼爾（Clare O’Neil）由周三起，也會結束入境人士需填寫電子旅客申報表（Digital Passenger Declaration，簡稱DPD）的要求。奧尼爾表示當局聽取旅客對應用程式問題的投訴意見後，決定作出相關調整。

【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施 【下一頁】

澳洲截至周日，單日新增超過3.2萬宗新冠確診個案及有54名患者離世，澳洲全國累計有接近10萬患者死於新冠肺炎。

流行病學家更憂慮Omicron變種BA.4及BA.5帶來更大威脅，再加上寒冷天氣影響，Omicron BA.5將成為主流病毒株。他們預計未來幾周的確診人數會再飆升，呼籲通過為所有成年人口接種第4針新冠疫苗以加強其抵抗力。

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責任編輯：鄭錦玲

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