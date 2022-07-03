【中美金融戰】任志剛：外匯基金以財政盈餘買美債　如市民的錢借予美國　學者：投資美債屬尋回報

過渡成為新一屆行會成員的金管局前總裁任志剛今早在電台節目稱，如果香港財政盈餘一直撥入外匯基金，而外匯基金用這些錢買美債，等於在市民手上取得的錢借給有機會與中國打金融戰或貿易戰的美國政府。他認為可探討有否較佳做法，舉例，撥款予新成立的機構發展北部都會區等，但強調目前沒有詳細商討此事。

任志剛重申，中美之間發生金融戰機會不高，倘若美國限制資本流動，凍結他國美元資產，將會出現反效果，相信美國會投鼠忌器，但認為政治也可能有非理性情況，國家應居安思危，知己知彼。他續指，中美作為全球最大的兩個經濟體，就算不咬弦亦不會完全脫鈎，並持續有需要來往，屆時香港的角色將更加重要，香港作為國際金融中心，要做好準備，而保持聯滙制度可讓國家能「兩手準備」，繼續使用美元。

任又提到，本港長遠要減低對美元的依賴，有需要加快推動人民幣國際化，直指本港做得慢，作為貿易結算只限於經常項目，下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股市，讓人民幣作爲交易單位，相信到時外國投資者會願意投資中概股。

學者：外匯基金投資美債是為尋回報

對於任志剛稱外匯基金的錢買美債，如市民手上取得的錢借予正與中國打貿戰的美國政府，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，相信有關言論應只屬任的個人意見，而李認為美債流動性高，美元的貨幣價值穩定，很多國家包括中國都有投資美債。

李續指，外匯基金龐大的資金要尋求回報，以美國30年國庫債券孳息率目前達3厘以上，難有更好選擇，而觀乎海外的主權基金、大型退休基金也很少投資房地產項目，因為變現較慢。他又認為，北部都會區發展倘需融資，可由政府開公司對外發債，由於所發的債流動性不及美債，相信回報要較美債高，才可吸引機構投資者投資，但較高回報的背後，意味項目的融資成本或增加，故需小心處理。

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