美俄亥俄州10歲女童被拒墮胎 需跨州求助

美國最高法院上月底推翻「羅訴韋德案」的判決，多州隨即通過墮胎禁令。美國一名醫生透露，俄亥俄州的法例禁止女性懷孕6周後墮胎，一名10歲女童被拒於當地墮胎，要前往印第安納州求助。

德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令 【下一頁】

美媒報道，印第安納州婦產科醫生伯納德（Caitlin Bernard）指出，俄亥俄州一名年僅10歲女童已經懷孕6周3日，早前經當地負責治療受虐兒童的醫生轉介向伯納德求助。

由於俄亥俄州在美國最高法院裁決生效後，當地禁止胎兒有心跳後（即懷孕約6周後）墮胎的法案生效，因此懷孕女童需前往印第安納州求助。

當地幾個團體上周入稟法院要求頒令阻止墮胎禁令生效，不過俄亥俄州最高法院已拒絕緊急頒令，該州在法院審查案件期間仍有權執行墮胎禁令。

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印第安納州議會將在7月25日召開特別會議，討論當地墮胎禁令的具體限制，當地目前仍能合法墮胎。

美媒《USA Today》報道，自最高法院推翻裁決以來，印第安納州婦產醫生Katie McHugh診所收到來自俄亥俄州及肯塔基州的懷孕婦女有關墮胎的查詢急增。

McHugh指，以往每日約有5至8名患者來自外來州份，但現時已增至每日約20人，她憂慮日後當地法例收緊導致診所未能提供相應服務。

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責任編輯：李俊儀