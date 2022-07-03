▲ 【財爺網誌】陳茂波：習近平講話鞏固「一國兩制」信心 香港國際金融中心角色只會愈趨重要

財政司司長陳茂波正式連任後首次發表網誌，提到國家主席習近平的講話高度肯定香港「一國兩制」實踐所取得的巨大成就，鄭重宣示「一國兩制」是一個好制度，必須長期堅持，中央對「一國兩制」的堅持不會變、不動搖，表明國家對香港發展的全力支持，更進一步堅定了社會各界和投資者對香港未來的信心。

陳茂波又稱，習近平的講話表述中央完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融中心、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。

支撐金融中心發展的是信心 中央鞏固各界對香港信心

陳茂波又以國際金融中心為例，它是投資者、企業、資金和人才的匯聚點，支撐金融中心發展的是信心、市場和國際規則銜接的運作。中央鞏固了各界對香港的信心，國家有龐大的市場和持續穩定的增長、「兩制」安排確保了香港連通國際的優勢。

陳茂波強調，香港作為國際金融中心，以至國家的國際金融中心的角色只會愈來愈重要；國際一流的籌融資平台、互聯互通的制度特色、防火牆、試驗田等獨特功能，讓香港不同的金融環節的未來發展更豐富、更深化。

香港受惠同時必須有底線思維

陳茂波提到，不管是人民幣國際化、中概股回流、綠色可持續金融、債券市場以至資產管理業，都會因而受惠，當然同時也必須有底線思維，繼續築固金融安全，唯有同時妥善兼顧發展和安全，才能穩步向前的發展。

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