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【新經濟趨勢】 人民銀行申請專利 數字貨幣存取款機

環球政經 16:22 2022/07/03

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近日，中國人民銀行數字貨幣研究所公開了最新的一個發明專利申請，該專利名稱為「一種數字貨幣存取款機」。

根據專利摘要，該發明實施例提供了一種數字貨幣存取款機，包括防護艙，以及設置於防護艙內部的存取款裝置，其中所述防護艙設置有防護艙門；所述防護艙用於檢測到用戶位於所述防護艙內部時關閉所述防護艙門。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

該專利申請日為今年2月23日，6月28日正式公開。發明人為穆長春和狄剛等專家。其實，在這項專利申請之前，在多個重點城市地區，包括上海、海南、長沙、西安、青島、大連、天津、重慶、廣州、福州、廈門、杭州、深圳、蘇州等，都要設數字人民幣試點，並且已有櫃員機讓民眾進行數字人民幣的提存交易。
據央行此前公布的數據，截至2021年12月31日，數字人民幣試點場景已超過808.51萬個，累計開立個人錢包2.61億個，交易金額875.65億元。

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責任編輯：沈春生

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