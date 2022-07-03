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【烏克蘭戰爭】俄稱已控制利西昌斯克 烏軍否認

環球社會熱點 16:27 2022/07/03

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俄羅斯近日加強在烏克蘭東部的攻勢，而利西昌斯克為盧甘斯克州唯一仍受烏軍控制的城市。俄軍聲稱已經控制利西昌斯克，不過烏克蘭堅稱俄軍仍未佔領利西昌斯克。

【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施 【下一頁】

俄軍上月攻陷鄰近城市北頓涅茨克（Severodonetsk）後，利西昌斯克（Lysychansk）成為盧甘斯克州最後一個仍受烏克蘭人控制的城市，而這個城市也是頓巴斯（Donbas）工業區的一部分。

親俄的烏克蘭分離主義分子聲稱，他們已成功進入利西昌斯克市。而俄羅斯媒體也播放，親俄的分離主義分子及俄軍在街頭上巡遊慶祝的畫面。

俄方更於社交媒體Twitter發文，顯示有人在受損的政府大樓揮舞蘇聯國旗的畫面。

烏方指雖然利西昌斯克部隊正承受俄軍持續猛烈轟炸，但堅稱該市仍未落入俄軍手中。

F1前主席願為普京擋1發子彈 斥澤連斯基無盡力避免戰爭 【下一頁】

盧甘斯克（Luhansk）地區首長Serhiy Haidai表示，俄軍正從四方八面嘗試包圍利西昌斯克，指烏軍對當地的戰況不敢鬆懈。

而親莫斯科的「盧甘斯克人民共和國」駐俄大使米羅什尼克（Rodion Miroshnik）向俄羅斯電視台表示，他們目前已經控制利西昌斯克，但尚未解放當地。

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責任編輯：鄭錦玲

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