【Clarks收購】非凡中國正式收購英國製鞋品牌Clarks 斥資達1億元英鎊

英國製鞋品牌Clarks，近年屢次傳出李寧（02331）旗下的非凡中國（08032）表示擬斥資1億元英鎊（即逾9億港元）收購。綜合報道指，公司將會由香港私募股權公司LionRock Capital ，持有51%的Clarks股份，至於餘下的49%會由與Clarks的創辦家族有關係的Topco持有。

事實上，非凡中國早在2年前已啟動程序，收購這間英國百年鞋履品牌。Clarks由Cyrus Clark以及James Clark兄弟於1825年創立，擁有將近200年的品牌歷史。然而自2014年以來，Clarks面臨品牌老化、電商衝擊以及行業競爭激烈等問題，公司營收增長陷入停滯，長期徘徊在15億英鎊上下。近年疫情的衝擊令Clarks的經營雪上加霜，2020/2021財年更錄得1.5億英鎊的虧損。

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Clarks最終為公司申請類似破產保護的自願償債安排，關閉部分店並裁員。與此同時，Clarks也開始尋求新資金救援，LionRock Capital 於2020年 11 月宣布對 Clarks投資。該交易價值 1 億英鎊，其中包括 LionRock收購 Clarks 51% 的多數股權，是第一次做出出售股權的決定。

2021年3月中旬，李寧公告宣佈，非凡中國已與萊恩資本簽署協議，有條件認購一目標公司股權，以間接持有Clarks股權。惟這筆交易遭數次延遲耽擱，因此延至現在才完成交易。

有關收購事宜傳出多年，直至6月15日，非凡中國於港交所文件中指出相關股東特別大會的投票結果，正是有關「建議認購LionRock Capital Partners QiLe Limited股份」事宜，文件續指，董事會宣布通過。

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責任編輯：龍紀瑩