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【中國基建】 西電東送 樞紐工程竣工

環球政經 15:08 2022/07/03

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「西電東送」是把煤炭、水能資源豐富的西部省區的能源轉化成電力資源，輸送到電力緊缺的東部沿海地區。這項工程從2001年到2010年的十年間，總投資將超過5,200億元人民幣。到了今年，「西電東送」的重點工程白鶴灘至江蘇800千伏特高壓直流輸電工程7月1日竣工投產。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

「西電東送」是中國內地1能源發展的重大戰略，該工程將推動四川水電大規模開發與外送。截至2021年底，四川水電裝機容量達8,947萬千瓦，水電裝機容量和年發電量均居全國第一。白鶴灘水電站位於金沙江乾流河段，裝機容量1,600萬千瓦，裝機容量僅次於三峽電站，計劃於2022年全部建成投產。其中，左岸、右岸各建設8台百萬千瓦級機組，分別送電江蘇、浙江。白鶴灘—江蘇工程建成後，可以有力保障白鶴灘水電站大規模外送，促進四川資源優勢轉化為經濟優勢，助力西部經濟崛起。

根據國家電網董事長辛保安稱，白鶴灘—江蘇工程橫跨四川、重慶、湖北、安徽、江蘇5個省市，全長2,080公里，是服務穩增長的重大保供工程、服務「雙碳」目標的重大綠色工程、服務科技自立自強的重大創新工程。

工程總投資307億元，帶動了上下游產業鏈發展，將有力服務西南水電開發利用，保障江蘇電力安全可靠供應，推動區域經濟協調發展。

國家電網特高壓部副主任種芝藝表示，該工程在世界上首次研發「常規直流+柔性直流」的混合級聯特高壓直流輸電技術，集成特高壓直流輸電大容量、遠距離、低損耗，以及柔性直流輸電控制靈活、系統支撐能力強的優勢，示範引領意義重大。
 

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責任編輯：沈春生

 

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