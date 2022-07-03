【薪酬研究】吸引力與薪酬成正比？ 研究：外表得體人工高20%

吸引力與薪酬成正比嗎？芝加哥大學（The University of Chicago）一項研究顯示，越識打扮薪酬越高，如果衣著得體，人工平均高20%。外表儀容在職場對男女均十分重要，如果想建立良好形象，可以參考以下衣著打扮。

在職場中，外表打扮得體會影響薪資，芝加哥大學的一項研究收集14,600位男性與女性受訪者的數據，追蹤他們畢業後13年的職涯生活。結果發現，外觀會影響年收入，越懂得打扮、越有魅力的人薪酬越高，比起不會打扮的人，人工平均高20%。

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研究人員解釋，人們普遍在潛意識中會對一個人有著偏見，這種現象可以稱為暈輪效應（halo effect），即代表當一個人外表討好，旁人會潛意識表為他有著其他良好的人格特徵，認為他們更聰明、更值得信賴，導致有吸引力的人獲得更多的發展機會。

研究按性別細分數據，調查女性與男性的外觀與薪酬的關係是否相同。結果顯示，外表儀容在職場對男女均十分重要，尤其女性會特別注意自己的外觀。團隊又建議可按自己的特質，透過整潔、得體的打扮，來展現自己的專業形象。

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責任編輯：龍紀瑩