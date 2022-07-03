  • 29°C
香港時間 : 2022703日 (日) 22:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【薪酬研究】吸引力與薪酬成正比？ 研究：外表得體人工高20%

理財智慧 15:08 2022/07/03

分享：

分享：

吸引力與薪酬成正比嗎？芝加哥大學（The University of Chicago）一項研究顯示，越識打扮薪酬越高，如果衣著得體，人工平均高20%。外表儀容在職場對男女均十分重要，如果想建立良好形象，可以參考以下衣著打扮。

在職場中，外表打扮得體會影響薪資，芝加哥大學的一項研究收集14,600位男性與女性受訪者的數據，追蹤他們畢業後13年的職涯生活。結果發現，外觀會影響年收入，越懂得打扮、越有魅力的人薪酬越高，比起不會打扮的人，人工平均高20%。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

研究人員解釋，人們普遍在潛意識中會對一個人有著偏見，這種現象可以稱為暈輪效應（halo effect），即代表當一個人外表討好，旁人會潛意識表為他有著其他良好的人格特徵，認為他們更聰明、更值得信賴，導致有吸引力的人獲得更多的發展機會。

研究按性別細分數據，調查女性與男性的外觀與薪酬的關係是否相同。結果顯示，外表儀容在職場對男女均十分重要，尤其女性會特別注意自己的外觀。團隊又建議可按自己的特質，透過整潔、得體的打扮，來展現自己的專業形象。

【薪酬調查2022】本港53%打工仔獲加薪1.8%  但扣除通脹後實質薪金  與去年同期大致相同　【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 大學 畢業 芝加哥 香港 經濟

上一篇文章

【中國基建】 西電東送 樞紐工程竣工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【有相睇】單位內籠簡陋　勝在周邊配套齊全　元朗私樓220萬易手
【加密騙案】「加密幣女王」騙40多億美元後人間蒸發　被FBI列為全球10大通緝犯
【加密騙案】「加密幣女王」騙40多億美元後人間蒸發　被FBI列為全球10大通緝犯
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【油價上漲】摩根大通出災難性場告 國際油價或漲至380美元
【油價上漲】摩根大通出災難性場告 國際油價或漲至380美元
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
【網紅逝世】Minecraft YouTuber Technoblade死於癌症 享年 23 歲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款