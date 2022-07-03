【NFT】故宮博物館今日正式開放 首100日持官方門票者將有機會獲得NFT 名額1,000份

香港故宮文化博物館昨日（2日）受八號風球影響，原定開放順延至今日（3日）向公眾正式開放，並延長開放時間至晚上九時，另外，館方將以抽籤方式送出1,000份非同質代幣（NFT）給予首100日在官方購買門票的入場者。

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思今日（3日）在開幕儀式向昨天買票未能參觀博物館的香港市民致歉。他指出，鑒於昨天一共賣出6,000張門票，為此館方對今日開放有特別安排，包括開放時間提早一小時，並將開放時間延長三小時，盡可能讓受影響的參觀者進來參觀。此外，昨天購買門票的人士亦可在開館後180天內於原來預定時間免費參觀，期望有關安排可將影響降至最低。

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為紀念開館日，館方將以抽籤方式送出1,000份NFT給予首100日在官方購買門票的入場者，細節將於稍後公布。

有關門票方面，陳智思指現時仍在售賣七月的門票，已賣出11萬張，佔七月份門票總數的八成。此外，3萬多張特別門票已賣出九成，可見市民反應踴躍及期待，除了安排星期三作免費日，館方預留10萬張門票贈予弱勢社群，預計八月份的門票將於7月15日開始售賣。

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責任編輯：龍紀瑩