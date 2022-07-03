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【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone

環球政經 14:59 2022/07/03

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Apple每年都推出新iPhone，算起來已到第14代。上個月，iPhone 14消息不斷流出，而近日有外媒最新爆料，Apple將在即將推出的旗艦手機中恢復Plus型號，即所謂iPhone 14 Plus。具體來說，iPhone 14系列中的6.7寸屏幕非Max版本，或將被命名為iPhone 14 Plus。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

據韓媒報導，Apple將保留iPhone 14 Pro Max的命名方案，因此6.7寸屏幕的iPhone將有2種型號，分別為iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Plus配備6.7寸LTPS OLED屏幕。

有消息指iPhone 14及iPhone 14 Plus將沿用A15晶片，而iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max則使用 A16 晶片。雖然iPhone 14 Plus的規格非最頂尖，但預計其電池容量較同系列其他 3 款型號大，且價錢較低。

至於價格方面，預計iPhone 14系列會跟隨智能手機上游原材料漲價，而有一定程度的漲價。據業內人士分析，iPhone 14 Plus的128GB容量版本，起步價為6,799元人民幣（約7,960港元 ），認為該型號將成為「蘋果最便宜6.7寸手機」。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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責任編輯：沈春生

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