【Apple】 iPhone 14 Plus有聲氣 或會成便宜大屏iPhone

Apple每年都推出新iPhone，算起來已到第14代。上個月，iPhone 14消息不斷流出，而近日有外媒最新爆料，Apple將在即將推出的旗艦手機中恢復Plus型號，即所謂iPhone 14 Plus。具體來說，iPhone 14系列中的6.7寸屏幕非Max版本，或將被命名為iPhone 14 Plus。

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據韓媒報導，Apple將保留iPhone 14 Pro Max的命名方案，因此6.7寸屏幕的iPhone將有2種型號，分別為iPhone 14 Plus和iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Plus配備6.7寸LTPS OLED屏幕。

有消息指iPhone 14及iPhone 14 Plus將沿用A15晶片，而iPhone 14 Pro及 iPhone 14 Pro Max則使用 A16 晶片。雖然iPhone 14 Plus的規格非最頂尖，但預計其電池容量較同系列其他 3 款型號大，且價錢較低。

至於價格方面，預計iPhone 14系列會跟隨智能手機上游原材料漲價，而有一定程度的漲價。據業內人士分析，iPhone 14 Plus的128GB容量版本，起步價為6,799元人民幣（約7,960港元 ），認為該型號將成為「蘋果最便宜6.7寸手機」。

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責任編輯：沈春生