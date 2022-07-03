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【PC市場】 晶片新勢力 首創RISC-V筆電接受預訂

環球政經 13:26 2022/07/03

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RISC-V成為處理器晶片新勢力，有望跟ARM及x86兩大晶片平台鼎足而立。RISC-V研發日子尚淺，但已有實體晶片開始量產，日前RISC-V International發布消息，稱鑑釋（Xcalibyte）、 DeepComputing 等多家組織合作開發、面向開發者的首款RISC-V筆記本型電腦，現已開始接受預訂。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

這個新RISC-V開發平台，名為ROMA，具備4核RISC-V處理器，最高支援16GB的記憶體，以及256GB的內置儲存空間，支持大多數RISC-V發行版本系統。

這款筆電使用「未發布的」4核RISC-V處理器，因此目前尚不清楚具體的細節。ROMA 將通過完全在 RISC-V 軟件上運行的未來AR眼鏡和AI揚聲器創造更加集成的體驗。此外，此電腦平台對Web3友好，具有 NFT 創建和發布，以及集成的 MetaMask 式錢包。

據悉，這款 ROMA 筆記本電腦的數量有限，前100名預訂 ROMA的客戶將獲得獨特的NFT，以紀念世界上第一台本機 RISC-V 開發平台筆記本電腦的誕生。目前售價未知，在預購網頁只有綫上表格，讓人填寫買家姓名、聯繫信息、數量等資料。
 

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

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責任編輯：沈春生

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