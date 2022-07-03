德州最高法院阻恢復墮胎服務 推翻下級法院命令

美國最高法院上月推翻「羅訴韋德案」的判決，指美國憲法並未賦予墮胎權。不過美國德州哈里斯縣法院上周頒布臨時命令，容許診所再提供最少2周墮胎服務，美國德州總檢察長入稟申請暫緩。德州最高法院上周五（1日）推翻下級法院命令，允許德州執行墮胎禁令。

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德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）在最高法院推翻「羅訴韋德案」（ Roe v. Wade ）後，在社交平台Twitter上建議可執行1925年的墮胎禁令，並形容該法例為「100%的好法例」（100% good law）。不過診所及支持墮胎權組織發起訴訟，指不應執行墮胎禁令。

德州哈里斯縣（Harris County）法官上周二（6月28日）頒布臨時命令，允許診所可在豁免刑事起訴的情況下，繼續提供墮胎服務直至7月12日。但派克斯頓上周三（6月29日）入稟德州最高法院，要求擱置哈里斯縣法院的臨時命令。

德州最高法院上周五批准派克斯頓的動議，阻止哈里斯縣法院的臨時命令生效，容許墮胎禁令以民事而非刑事方式執行。

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德州連日訴訟令當地提供墮胎服務的診所及患者皆陷入混亂。不少患者在最高法院推翻墮胎權後，要重新預約甚至取消墮胎服務。

支持墮胎權的倡議組織Center for Reproductive Rights高級顧問Marc Hearron發表聲明，形容當地法例非必要、殘忍及令人感到困惑。

有份發起訴訟爭取墮胎權的美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）亦表明不會停止抗爭，確保盡力令更多人在最長時間內獲得基本保健服務。

德州在「羅訴韋德案」被推翻前已實施嚴格墮胎法。州長阿博特（Greg Abbott） 去年簽署《心跳法案》（Heartbeat Act）禁止女性懷孕6周後墮胎，因姦成孕及亂倫等情況亦不能例外，否則提供墮胎服務的診所會被起訴。

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責任編輯：李俊儀