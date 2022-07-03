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【加密貨幣】幣安逆市擴張 創辦人趙長鵬：正與 50 多間加密公司商討收購 計劃增聘人手至8,000人

環球政經 15:16 2022/07/03

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加密貨幣出現暴跌浪潮下，多間幣所或相關平台相繼裁員，但全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬則逆市稱仍會擴張，計劃增聘人手至8,000人，並專注於收購，表示正與 50 多間加密公司進行收購商討。

據科技新聞網站Blockworks報道，全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬日前表示，希望向陷入困境加密貨幣公司伸出援手，同時強調不是所有項目都值得拯救。他指，比起管理不善的公司，平台希望幫助正面對資金流動問題的公司度過這個加密貨幣寒冬。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

據美媒《財富》（Fortune）之前報道，趙長鵬6月初在一個論壇談到公司有資源增聘人手，也會專注於收購公司。幣安正與50多間加密貨幣公司展開收購商討，更指平台現正擁有至今為止最大規模現金儲備。他認為應好好利用這個加密貨幣凜冬，同時希望藉此機會招聘人才，鞏固市場。

幣安目前擁有 2,000 多個職位空缺，其中一半是工程職位，其他職位包括客戶服務、營銷、法律等，趙長鵬希望到增聘人手至8,000人。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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