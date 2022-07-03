【加價潮】電費、的士、電車、煤氣今個月起加價 一文看清公共事業加幅

踏入7月，多項公共服務及交通服務，包括電費、的士、電車、煤氣正式加價，電費增加高達17.4%；電車加價至3元；的士起錶收費一律加3元，煤氣加4.4%。

兩大電力公司宣布，每月調整的燃料費繼續上升，中電用戶淨電費將漲至137仙，港燈則為158.8仙，較年初分別增加6.3%及17.4%。以三人住戶每月平均用275度電計，最新電費已較年初分別貴22.2至64.6元。

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公共交通服務方面，電車已獲批於7月11日加價，12歲或以上乘客車費將由2.6元加至3元；的士亦獲行政會議通過加價申請，由7月17日起，紅藍綠的起錶落旗收費一律加3元，即紅色市區的士起錶價為27元；綠色新界的士則為23.5元；藍色大嶼山的士則為22元，加幅介乎11.54%至13.83%，而跳錶價則每跳加1至2毫。

另外，中華煤氣公司宣布，煤氣費亦將於8月1日加價，每兆焦耳的標準煤氣收費調高1.15仙至27.2仙，加幅為4.4%，預計約七成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元。

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責任編輯：龍紀瑩