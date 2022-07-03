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【日圓貶值】受日圓跌勢所累 Apple日本宣佈 iPhone 加價 加幅接近 18%

理財智慧 14:47 2022/07/03

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日圓兌港元跌至5.8水平，再創24年低。受日圓貶值所累，早前日本 Apple 宣佈，取消外國人在當地購買 iPhone 可以退稅的安排，如今日本 Apple 再進一步調高了 iPhone 於日本市場的建議零售價。

據《日經亞洲》日前報導，所有日本的iPhone銷售點都同時加價，以 128GB 儲存的 iPhone 13 Pro 作為例子，定價由之前的 122,800 日元增加至 144,800 日元，升幅接近 18%。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

至於在日本熱賣、價錢相宜的第三代 iPhone SE，64GB 儲存版本定價則由 57,800 日元調高至 62,800 日元，加價約 8.7%。

Apple 未有等待 iPhone 14 系列推出，現時就調高 iPhone 價格，估計與 iPhone 14 系列的定價會比 iPhone 13 系列更高有關。雖然早前取消外國人退稅安排同時影響 Mac 電腦產品，但今次加價暫時只有 iPhone 受到影響。

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【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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