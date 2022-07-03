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【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施

環球政治 14:55 2022/07/03

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俄羅斯與烏克蘭戰事持續4個多月。白俄羅斯總統盧卡申科上周六（2日）指控，烏克蘭數日前試圖用導彈襲擊白俄境内的軍事設施。盧卡申科指白俄已成功攔截導彈，他強調白俄無意與烏克蘭開戰，但如果國土遭入侵就會不惜一戰。

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盧卡申科（Alexander Lukashenko）上周六聲稱烏克蘭正在挑釁（provoking）白俄。他指在3日前甚至更早的時候，烏克蘭境内發射導彈試圖襲擊白俄境内的軍事設施。

不過他表示，白俄的鎧甲（Pantsir）防空系統成功攔截由烏克蘭武裝部隊發射的所有導彈，但盧卡申科未有提供證據。

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白俄被外界視為俄羅斯的親密盟友，盧卡申科批准俄羅斯在白俄羅斯領土向烏克蘭派兵。但他強調白俄軍隊並無參與俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

盧卡申科指出白俄無意與烏克蘭開戰，只會在對方入侵其國土及殺害人民的情況下戰鬥作為回應。他強調「人不犯我，我不犯人」（Don’t touch us and we won’t touch you），如果白俄羅斯遭到襲擊，就可能會對西方國家首都的決策中心展開報復行動。

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責任編輯：鄭錦玲

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