【烏克蘭戰爭】盧卡申科指控烏 用導彈襲白俄軍事設施

俄羅斯與烏克蘭戰事持續4個多月。白俄羅斯總統盧卡申科上周六(2日)指控,烏克蘭數日前試圖用導彈襲擊白俄境内的軍事設施。盧卡申科指白俄已成功攔截導彈,他強調白俄無意與烏克蘭開戰,但如果國土遭入侵就會不惜一戰。

盧卡申科(Alexander Lukashenko)上周六聲稱烏克蘭正在挑釁(provoking)白俄。他指在3日前甚至更早的時候,烏克蘭境内發射導彈試圖襲擊白俄境内的軍事設施。

不過他表示,白俄的鎧甲(Pantsir)防空系統成功攔截由烏克蘭武裝部隊發射的所有導彈,但盧卡申科未有提供證據。

白俄被外界視為俄羅斯的親密盟友,盧卡申科批准俄羅斯在白俄羅斯領土向烏克蘭派兵。但他強調白俄軍隊並無參與俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

盧卡申科指出白俄無意與烏克蘭開戰,只會在對方入侵其國土及殺害人民的情況下戰鬥作為回應。他強調「人不犯我,我不犯人」(Don’t touch us and we won’t touch you),如果白俄羅斯遭到襲擊,就可能會對西方國家首都的決策中心展開報復行動。

責任編輯:鄭錦玲