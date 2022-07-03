【開源節流】Facebook母企Meta宣布 9月將關閉加密貨幣項目Novi

Facebook母企Meta 去年起全力開發元宇宙產業，但日前表示，旗下的加密貨幣項目Novi將於9月1日起停止服務。據 Bloomberg 報導，Facebook的加密錢包服務 Novi 將會在今年 9 月 1 日正式關停，最後存款日為 7 月 20 日，同時也建議用戶盡快把提款。

Meta表示，加密貨幣項目Novi將於9月1日起停止服務，Novi應用程序及WhatsApp上的Novi均將不能繼續使用。Novi表示，由7月21日開始，用戶將無法再向其帳戶充值，建議用戶盡快提取餘額。在試點項目結束時，用戶將無法再登入及訪問帳戶。另外，Meta發言人表示，公司計劃在未來的產品中使用Novi的技術，包括元宇宙項目。

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Novi 是 Meta 在去年 10 月時開始進行「小型先導測試」，但當時卻沒有支援自家的加密貨幣 Diem（舊稱 Libra）。一個月後，負責Meta 加密貨幣計畫多年的David Marcus 離職，2022 年初也把 Diem 屬下的資產出售及停止服務。

Meta 上月才把 Facebook Pay 易名為 Meta Pay，而Meta創始人兼行政總裁朱克伯格當時形容，此舉是創建元宇宙的數碼錢包的「第一步」，展望 Meta Pay 將會成為數碼世界買賣的渠道，因此，Meta 並沒有放棄加密貨幣業務，而是在一個大家都熟悉的工具中加入相關功能。

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責任編輯：龍紀瑩