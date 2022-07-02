【加密騙案】「加密幣女王」騙40多億美元後人間蒸發　被FBI列為全球10大通緝犯

來自保加利亞、被稱為「加密幣女王」的Ruja Ignatova，「賺取」40多億美元之後於2017年10月人間蒸發，美國聯邦調查局（FBI）於今年6月30日將她列入全球十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元緝捕歸案。

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BBC報道指出，Ruja Ignatova在失蹤前曾宣稱，她的維卡幣（OneCoin）只需2年就能取代比特幣，屆時「任何人都能使用維卡幣在任何地方付費」，不少人都相信她的說法，亦為她賺到40多億美元。

FBI和美國聯邦檢察官稱，維卡幣從未受到區塊鏈技術的保護，根本就是偽裝成加密幣的龐氏騙局。Ruja Ignatova在2019年被指，涉嫌證券欺詐、洗黑錢等8項罪名。

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有趣的是，在Ruja Ignatova捲款潛逃近3年後，虛擬世界仍能見到維卡幣，而中國投資資訊網站在2020年6月還有關於維卡幣交易的問答。

Ruja Ignatova最後一次被人看到，是在2017年在保加利亞飛往希臘的航班，此後一直音訊全無。

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