  • 26°C
香港時間 : 2022702日 (六) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密騙案】「加密幣女王」騙40多億美元後人間蒸發　被FBI列為全球10大通緝犯

環球政經 19:16 2022/07/02

分享：

分享：

來自保加利亞、被稱為「加密幣女王」的Ruja Ignatova，「賺取」40多億美元之後於2017年10月人間蒸發，美國聯邦調查局（FBI）於今年6月30日將她列入全球十大通緝要犯名單，懸賞10萬美元緝捕歸案。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

BBC報道指出，Ruja Ignatova在失蹤前曾宣稱，她的維卡幣（OneCoin）只需2年就能取代比特幣，屆時「任何人都能使用維卡幣在任何地方付費」，不少人都相信她的說法，亦為她賺到40多億美元。

FBI和美國聯邦檢察官稱，維卡幣從未受到區塊鏈技術的保護，根本就是偽裝成加密幣的龐氏騙局。Ruja Ignatova在2019年被指，涉嫌證券欺詐、洗黑錢等8項罪名。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

有趣的是，在Ruja Ignatova捲款潛逃近3年後，虛擬世界仍能見到維卡幣，而中國投資資訊網站在2020年6月還有關於維卡幣交易的問答。

Ruja Ignatova最後一次被人看到，是在2017年在保加利亞飛往希臘的航班，此後一直音訊全無。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 經濟 區塊鏈 保加利亞 FBI 比特幣

上一篇文章

【油價上漲】摩根大通出災難性場告 國際油價或漲至380美元

下一篇文章

【俄烏戰爭】俄烏因羅宋湯再起爭執 扎哈羅娃懟烏官員：我們的羅宋湯無需保護
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟衰退】傳三大客戶砍單 台積電股價大跌
【經濟衰退】傳三大客戶砍單 台積電股價大跌
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
【帶你睇盤】屯門指標屋苑　規模配套無得輸　靚裝兩房叫價490萬
上半年虧蝕1.9億元 美聯集團發盈警
上半年虧蝕1.9億元 美聯集團發盈警
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
【室內設計】醫護夫婦花70萬裝修800尺大宅 簡約北歐風盡顯溫馨 小朋友房內攀石牆成焦點
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
富爸爸窮爸爸作者：比特幣1100美元先撈底！
或成今年最大IPO 中國中免重啟香港上市計劃
或成今年最大IPO 中國中免重啟香港上市計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款