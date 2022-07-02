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【用家徵費】路透社：德國擬向消費者徵收天然氣稅項

環球政經 18:33 2022/07/02

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路透社報道，德國政府有意向所有消費者徵收天然氣稅款，以助供應商應對進口價格迅速上漲的問題。據消息人士和政府稱，該法案預計將於7​​月8日在議會通過。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

如果議會通過法案，政府將引入徵稅，而不是允許供應商將價格轉嫁給客戶。行業專家估計，天然氣進口商每週需要大約10億歐元，以支付價格上漲帶來的額外成本，而擬議的徵稅可以為這一數額提供資金。

【下半年展望】凱基溫傑：恒指下半年最樂觀25000  推介6精選股 3大投資主題（附買入價及目標價）【見下頁

    點擊圖片放大
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報道又指，德國正趕在7月11日前建立應急機制，以應對俄羅斯停止供應。專家警告指出，停電可能會延長或加劇天然氣短缺，並進一步推高價格。

德國經濟部發言人則拒絕回應。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 陳楚琨

路透社 天然氣 經濟 俄羅斯 德國

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