【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元　列入FBI十大通緝要犯名單

加密貨幣近年愈來愈受投資者注意，相關騙案亦隨之上升。被稱為「（Missing Cryptoqueen」（失蹤加密女王）、出身保加利亞的Ruja Ignatova日前被列入美國聯邦調查局（FBI）的十大通緝要犯名單。FBI更在通緝公告指，將提供10萬美元（約78萬港元）懸賞，徵求任何有助於逮捕Ruja Ignatova的消息。

據外電報道，Ruja Ignatova涉嫌參與經營名為「維卡幣」（OneCoin）的加密貨幣騙局，被控詐騙受害者超過40億美元（約314億港元）。

報道指，Ruja Ignatova自稱「維卡幣」為加密貨幣，並在2014年開始向買家指出，如果將「維卡幣」賣給更多人，就會向他們提供佣金。惟實際上這些「維卡幣」應用於其他加密貨幣的區塊鏈技術保護。

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調查人員於2017年獲簽發逮捕令，然而Ruja Ignatova自那時起就一直下落不明。紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，該通輯犯利用加密幣初期的狂熱投機買賣，完美安排詐騙計畫。

據悉，Ruja Ignatova於2019年被控犯下電匯詐欺（Wire Fraud）與證券詐欺在內共8 項罪名。也是列入FBI十大通緝要犯名單上的唯一一位女性。

責任編輯：張寶燕

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