  • 27°C
香港時間 : 2022702日 (六) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣詐騙】失蹤加密女王涉詐騙逾314億元　列入FBI十大通緝要犯名單

科技 18:30 2022/07/02

分享：

分享：

加密貨幣近年愈來愈受投資者注意，相關騙案亦隨之上升。被稱為「（Missing Cryptoqueen」（失蹤加密女王）、出身保加利亞的Ruja Ignatova日前被列入美國聯邦調查局（FBI）的十大通緝要犯名單。FBI更在通緝公告指，將提供10萬美元（約78萬港元）懸賞，徵求任何有助於逮捕Ruja Ignatova的消息。

據外電報道，Ruja Ignatova涉嫌參與經營名為「維卡幣」（OneCoin）的加密貨幣騙局，被控詐騙受害者超過40億美元（約314億港元）。

報道指，Ruja Ignatova自稱「維卡幣」為加密貨幣，並在2014年開始向買家指出，如果將「維卡幣」賣給更多人，就會向他們提供佣金。惟實際上這些「維卡幣」應用於其他加密貨幣的區塊鏈技術保護。

【NFT】Facebook開放NFT功能　允許部分美國創作者測試

【NFT安全】NFT交易平台OpenSea客戶數據外洩　引來大量釣魚攻擊詐騙信息

調查人員於2017年獲簽發逮捕令，然而Ruja Ignatova自那時起就一直下落不明。紐約南區聯邦檢察官Damian Williams表示，該通輯犯利用加密幣初期的狂熱投機買賣，完美安排詐騙計畫。

據悉，Ruja Ignatova於2019年被控犯下電匯詐欺（Wire Fraud）與證券詐欺在內共8 項罪名。也是列入FBI十大通緝要犯名單上的唯一一位女性。

責任編輯：張寶燕

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
2022/07/01
【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
今日
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
2022/07/01
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能
2022/07/01
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能

你可能感興趣

【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
20:00 2022/07/01
【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
今日 13:10
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
16:30 2022/07/01
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
罪案 網絡保安 虛擬貨幣 FBI 保加利亞 區塊鏈

下一篇文章

【華為新品牌】華為推出「華為影像 XMAGE」品牌　聚焦新手機拍攝技術創新
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
【游泳機械人】僅手機大小！NASA研游泳機械人　助外星海洋勘探
【Google爭議】應對Google Play應用程式支付費糾紛　Google設7億基金求和解
【Google爭議】應對Google Play應用程式支付費糾紛　Google設7億基金求和解
【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
【科技一周回顧】華為新摺機Mate Xs 2攻港　多間科企就女性墮胎權利表態
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
【機械人應用】美國職業棒球大聯盟引入機械人裁判　2024年登場
【YouTube政策】YouTube公布3項新政策　對抗影片留言區垃圾訊息
【YouTube政策】YouTube公布3項新政策　對抗影片留言區垃圾訊息
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能
【Instagram】配合蘋果App Store新政策　Instagram向用戶提供暫停帳號功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款