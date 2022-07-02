【全球首城市】為解決威尼斯「過度旅遊」問題　明年1.16起遊客須繳10歐元「入場費」

隨着後疫情時代開始，不少國家都開放遊客到訪，而意大利威尼斯一向都是旅遊熱門點，當地政府為了解決多年的「過度旅遊」問題，在上周五就宣布由明年1月起，遊客須支付10歐元才可入城，成為世界上首個需要入場費的城市。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

據CNN報道，「入城」的票價從3歐元到10歐元不等，價格不會固定，但會根據參觀人數而有所不同，一般而言愈多人入場費用愈高。相關的訂票系統及網上平台將於今年秋季亮相。

【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減 僅大阪及墨爾本榜上有名 即睇10個最宜居的城市排名【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

威尼斯居民和6歲以下的兒童、殘疾人士、屋主、因健康原因來市或探親的人，以及前來參加體育或文化活動的人都將獲得豁免。過夜的遊客也毋須支付入場費，因為他們已經通過酒店支付了旅遊稅。

報道提到，威尼斯旅遊局局長Simone Venturini形容這項新措施「是一場偉大的革命」，是該市幾十年來一直在努力解決過度旅遊問題的方案Venturini解釋，這項措施並非想要關閉威尼斯，而是遊客需要預約，以減少旅遊高峰。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機