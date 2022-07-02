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【全球首城市】為解決威尼斯「過度旅遊」問題　明年1.16起遊客須繳10歐元「入場費」

環球政經 18:03 2022/07/02

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隨着後疫情時代開始，不少國家都開放遊客到訪，而意大利威尼斯一向都是旅遊熱門點，當地政府為了解決多年的「過度旅遊」問題，在上周五就宣布由明年1月起，遊客須支付10歐元才可入城，成為世界上首個需要入場費的城市。

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

據CNN報道，「入城」的票價從3歐元到10歐元不等，價格不會固定，但會根據參觀人數而有所不同，一般而言愈多人入場費用愈高。相關的訂票系統及網上平台將於今年秋季亮相。

【宜居指數】今年「全球宜居指數」上榜亞太區城市大減 僅大阪及墨爾本榜上有名 即睇10個最宜居的城市排名【見下頁

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威尼斯居民和6歲以下的兒童、殘疾人士、屋主、因健康原因來市或探親的人，以及前來參加體育或文化活動的人都將獲得豁免。過夜的遊客也毋須支付入場費，因為他們已經通過酒店支付了旅遊稅。

報道提到，威尼斯旅遊局局長Simone Venturini形容這項新措施「是一場偉大的革命」，是該市幾十年來一直在努力解決過度旅遊問題的方案Venturini解釋，這項措施並非想要關閉威尼斯，而是遊客需要預約，以減少旅遊高峰。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

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撰文 : 陳楚琨

疫情 經濟 威尼斯 意大利 酒店

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