【友邦1299】攻年青人市場　謝佩蘭：年青人不需硬銷、辦「Cre8 by AIA」比賽冀拉近距離

▲ 友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭（左）指年青人不需硬銷。友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄透露，「Cre8 by AIA」報名反應熱烈。

友邦香港 （01299） 推出針對青年市場的「Cre8 by AIA」比賽，友邦香港及澳門首席客戶、策略及轉型官謝佩蘭指年青人不需硬銷，故友邦不會主動接觸他們，而是希望適時與他們分享保障理財觀念，令他們通過獨特體驗接觸保險。

「Cre8 by AIA」將提供總額150萬元的起動資金予入選的18至29歲年青人，助他們把夢想化成可持續事業，並邀得張敬軒及游學修等各界別代表擔任導師及評判。謝佩蘭解釋，年青人儲蓄保障發展潛力高，惟他們未必知道自己的需要，故友邦在年青人人生階段早期便會與他們同行。友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄透露，「Cre8 by AIA」報名反應熱烈，當中以表演創作組別最多人參加。

贊助林家謙8月演唱會

謝佩蘭續指，年青人熱愛上網且重視ESG（環境、社會和企業管治），故涉及無紙化的「科技、數據及分析」（Technology, Data and Analytics）不容忽視。事實上，友邦香港在2019至2021年間的電子投保及理賠宗數錄得17％的升幅，反映集團致力數碼化。友邦又同時夥拍網上購物平台提供7.8元保費的24小時意外損壞保障，冀藉此讓年青人了解保險可快捷、簡單、個人化。此外，其「 iShop友保易」也提供了包括自願醫保在內的各種產品，予年青人網上選購。

蔡明雄表示，集團針對18至34歲群組的數碼媒體投放預算，今年按年增加逾15％。他指，年青人重視體驗而非說教，也重視實體經驗，且對於本土文化情有獨鍾。友邦早前便贊助了張敬軒及鄭欣宜的演唱會，8月亦會有林家謙《SUMMER BLUES》演唱會，冀借此拉近與年輕族群距離。

相關文章：

【友邦1299】友邦中國獲批於河南省籌建分公司 李源祥：集團在策略執行方面繼續取得强勁進展

【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18%、符預期 高盛：香港業務錄增長屬驚喜

【教育規劃】友邦：39%家長欲送子女海外升學 推新儲蓄計劃產品助客戶規劃升學需求

記者：余倩敏