【油價上漲】摩根大通出災難性場告 國際油價或漲至380美元

如果俄羅斯每天減產500萬桶，未必會過度損害俄羅斯經濟，但受苦的卻是西方國家。油價還會漲嗎？在摩根大通看來，如果極端情況發生，國際油價將會達到每桶380美元的高位。

摩根大通的分析師警告說，如果美國和歐洲的制裁促使俄羅斯實施報復性減產，全球油價可能會達到每桶380美元。

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目前，七國集團（G7）正在敲定一個複雜的機制來限制俄羅斯石油的價格。但摩根大通認為，俄羅斯有能力在不過度損害經濟的情況下將每日原油產量削減500萬桶。

然而，對於世界其他大部分地區來說是災難性結果。摩根大通認為，如果俄羅斯每日供應減少300萬桶將使基準倫敦原油價格升至190美元，而最壞的情況下，俄羅斯減產500萬桶可能意味著原油價格將飇漲至380美元。

摩根大通認為：歐美各國對俄羅斯的能源制裁似乎並未達到預期的效果：伴隨着制裁加碼，俄羅斯石油價格不降反升。

俄羅斯政府數據顯示，俄羅斯烏拉爾石油相對於布倫特原油的價格實際上已經升值。5月中旬至6月中旬，烏拉爾石油價格達到平均每桶87.49美元，環比上漲了近20%。雖然仍遠低於布倫特油價，但兩者之間的差距已大幅縮小。

俄羅斯石油價格的持續上漲使得歐美能源制裁陷入尷尬的境地。在近日舉行的七國集團領導人峰會上，G7領導人宣布對俄制裁新舉措，同意對俄羅斯石油和天然氣進口設置價格上限。可能的措施包括禁止向運載俄羅斯石油的油輪提供海運服務，除非這些石油的售價低於某一特定價格。支持者稱，該提案將實現兩個目標：減少俄羅斯的石油銷售以及降低國際油價。

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編輯：袁曉萱