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【工作假期】英國和新西蘭 兩國擴大工作假期簽證

名人薈萃 19:55 2022/07/02

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英國和新西蘭將允許更多年輕人在兩國生活和工作更長時間。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）和新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）同意延長青年流動和工作假期計劃。

申請人的年齡限制將從 30 歲提高到 35 歲，人們現在可以在東道國逗留的最長期限為3年。

同場加映：【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

它遵循類似的協議，允許年輕人在澳洲工作和旅行。

內政大臣普里蒂·帕特爾（Priti Patel）表示，此舉「將讓更多年輕的英國人和新西蘭人有機會發展他們的技能，建立終身聯繫並為他們的東道國做出貢獻。」

這位新西蘭工黨領袖在進入政界之前，曾在白廳擔任高級政策顧問時住在倫敦。

她補充說：「我是眾多享受在英國生活和工作的新西蘭人之一，我們期待為英國人提供在新西蘭同樣美妙的體驗。」

同場加映：【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

【延伸閱讀】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）　【下一頁

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周四（6月30日）結束的馬德里北約峰會後，首相們在唐寧街會面。

Ardern 女士說，兩人將討論去年簽署的自由貿易協定以及對烏克蘭戰爭的反應

約翰遜稱讚新西蘭採取的「非常強硬的路綫」，阿德恩說：「我們還通過與你們的伙伴關係提供了我們的軍事援助。」

內政部表示，有關青年流動和工作假期計劃的更多信息將於明年公布。

 

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編輯：袁曉萱

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工作假期 簽證 新西蘭 英國

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